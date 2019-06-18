На Урале появилась новая профессия: «друг на час»

В Японии большой популярностью пользуется услуга, когда специально нанятый человек проводит с клиентом время, играя роль друга - никакого интима, только приятная компания и возможность выговориться. Говорят, среди таких профессиональных «друзей» есть даже настоящие звезды, чей график расписан на месяцы вперед, а гонорар составляет тысячи долларов.

России до такого еще далеко, но заплатить человеку, чтобы провести с ним время, как с другом, уже можно. Так, на местных сайтах объявлений уже полно необычных предложений: «друг на час», «друг на прокат»… За сумму от 250 до 2000 рублей одни предлагают просто душевную беседу, другие совместные походы на природу. Об особенностях новой профессии нам рассказала жительница Екатеринбурга, которая за 500 рублей обещает любого вдохновить на позитивный лад.

Услугу оплачиваемого друга предлагают все больше людей в Екатеринбурге. Фото: avito.ru

«ХОТЕЛОСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА»

С 30-летней Анастасией Черновой я встретился на Плотинке в самом центре Екатеринбурга. В целях безопасности, именно в таких людных местах обычно и проводятся встречи, говорит она. У нее яркие рыжие волосы и сумка с бабочками. О себе она рассказывает, что не ест мяса и не пьет молока, что училась на юриста и работает сейчас директором по персоналу в IT-компании. А кроме того она держит дома «гостиницу для домашних растений» - любой, кто уезжает в отпуск, может за небольшую плату оставить у нее на время свои цветы.

Говорит Анастасия энергично, активно жестикулируя руками. На человека, нуждающегося в подработке она совсем не похожа, как и на того, кому приходится искать себе друзей через Интернет.

- Я себя позиционирую, как друга-вдохновителя, - говорит девушка. - Порой люди находятся на таком промежуточном этапе - вроде и не жалуются на судьбу, но достичь чего-то нового не могут из-за своего окружения. Им нужна поддержка. И на встрече я стараюсь поднять в человеке волну позитива.

Идею девушка подсмотрела в Интернете у молодого человека в США, который зарабатывает тем, что за 50 долларов в час прогуливается с людьми в парке.

- Признаюсь, меня тогда эта идея заинтересовала, хотелось дополнительного заработка, - говорит Анастасия. - Потом я поняла, что мне и моего дохода хватает. Но решила, что все равно установлю ценник в 500 рублей. Это символическая плата. Установила ее просто потому, что все бесплатное люди обесценивают.

Анастасия уверяет, что разместила объявление не ради дополнительного заработка, а чтобы помогать людям настраиваться на позитивный лад. Фото: Галина СОЛОВЬЕВА

«ЗВОНИЛ МУЖЧИНА С ДЕТСКОЙ ТРАВМОЙ»

Анастасия уверяет, что ее предложение «друг-вдохновитель за 500 рублей» было первым таким, появившимся на сайте объявлений в Екатеринбурге. По этой причине сначала она наткнулась на непонимание со стороны его администрации.

- Администраторы сайта писали мне: «Чего это вы тут такое предлагаете?», но я их уговорила оставить мое объявление, - рассказывает девушка и вздыхает. - Но, видимо, Екатеринбург еще не был готов к такому. Мне стали часто звонить мужчины с «мартовскими настроениями», предлагали поехать куда-то на природу. Я им сразу говорила, что они ошиблись объявлением, и я ничего такого не предлагаю.

Девушка признается, пока объявление не пользуется бешеным спросом. За год ей позвонили не больше десяти раз.

- Были девчонки-хохотушки, которые смеялись, предлагали встретиться, а когда я согласилась и они поняли, что мое объявление - это не шутка, то сразу извинились. Мы посмеялись вместе, - говорит Анастасия. - А еще был один странный молодой человек. Я так и не поняла, чего он хотел. Мы встретились с ним в кофейне, у него уже было несколько сестер, и он сказал, что ему нужна еще одна. Мы с ним быстро распрощались. Денег я брать не стала.

Пока новой услугой воспользовались не многие. Уральцы рассчитывают на более традиционную дружбу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, были и те, кого действительно удалось «вдохновить», уверяет Анастасия.

- Однажды позвонил молодой человек из другого города. Он почему-то принял меня за психолога и стал рассказывать о своей серьезной детской травме, - говорит девушка. - Я к такому была не готова и, чтобы не усугубить ситуацию, просто внимательно его выслушала, а потом посоветовала обратиться к профессиональному психологу, который поможет ему весь накопившийся негатив достать. Через некоторое время он еще раз позвонил, сказал, что обратился к специалисту и теперь ему намного лучше. Мы с ним поговорили, уже без денег.

Друзья и подруги к такой инициативе Анастасии отнеслись положительно, уверяет девушка. Более того, они даже подумывают о том, чтобы создать целую компанию друзей-вдохновителей, с которыми можно будет проводить время совершенно бесплатно.