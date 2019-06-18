2019-06-18T17:27:09+03:00
Происшествия

Попытка провалилась: на Урале грабитель украл из Cбербанка муляж денег

Сейчас злоумышленник скрывается от полиции
Олег Галимов
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Раскрывать действия сотрудника в Сбербанке не стали, дабы не давать подсказок потенциальным воришкамРаскрывать действия сотрудника в Сбербанке не стали, дабы не давать подсказок потенциальным воришкамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском грабитель ворвался в отделение Сбербанка на проспекте Победы,19. Но вместо налички убежал впопыхах с муляжом денег. По словам очевидцев, мужчина в маске стал угрожать кассирше, которая отдала ему ненастоящие купюры.

Раскрывать подробности действия сотрудника в Сбербанке не стали, дабы не давать подсказок потенциальным воришкам.

- Попытка ограбления офиса Сбербанка в Каменске-Уральском не удалась. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал. Денежные средства не похищены. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Уральского отделения Сбербанка.

Несмотря на неудавшееся ограбление, злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых отметил, что правоохранители работают над тем, чтобы это преступление не осталось безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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