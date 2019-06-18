Здоровье и развитие – в приоритете!

Динамичная жизнь мегаполиса ставит перед хранительницей семейного очага немало вопросов. Как грамотно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких? Какие секции и занятия будут полезны ребенку? Как вписать спорт в напряженный рабочий график? Когда же речь заходит о прибавлении в семье, то список беспокоящих будущую маму тем увеличивается в разы.

Фото: Медико-оздоровительный центр «Мамин Клуб»

Для решения всех этих вопросов 9 лет назад врачами был создан медико-оздоровительный центр Мамин Клуб. Его уникальность состоит в тщательно подобранном комплексе услуг, необходимых маме и ребенку, сосредоточенных в одном, удобном и уютном месте.

Фото: Медико-оздоровительный центр «Мамин Клуб»

Начиная от момента планирования беременности до достижения ребенком дошкольного возраста в Мамином Клубе разработана единая целостная система для грамотного развития малыша и заботы о женщине: ванны для грудничков и бассейн с высочайшим уровнем очистки, подходящий для новорожденных; целый спектр разнообразных фитнес-программ, включающий совместные занятия с карапузом (где с удовольствием участвуют папы, бабушки и дедушки); уникальный авторский курс музыкально-эстетического развития детей с 6-месячного возраста; консультации психолога и логопеда; гимнастические комплексы на скалодроме, ритмика и боди-балет; спортивные секции и обучение плаванию.

Фото: Медико-оздоровительный центр «Мамин Клуб»

Для мам в Клубе представлены занятия в бассейне и спортивном зале, индивидуальная комбинация которых поможет максимально быстро достичь поставленной цели. Прекрасные дамы могут побаловать себя сеансом массажа (и запланировать лечебный курс для своего ребенка), пройти омолаживающие процедуры или посетить популярный цикл фейс-фитнеса. Если же кому-то из членов семьи требуется медицинская помощь, будь то диагностика, консультация эксперта, разработка тактики обследования или лечение, для этого работает медицинское подразделение Маминого Клуба - Женская клиника.

Фото: предоставлено заказчиком

Ее миссией является сохранение здоровья семьи, и, в первую очередь - женщины, от которой во многом зависит благополучие всех ее близких. В ее концепции частной клиники европейского стандарта предусмотрены все виды консультативной и хирургической помощи, касающиеся сферы женского здоровья, среди которых лапароскопические операции и самые сложные вмешательства: органосохраняющие методики лечения миомы матки, экспертное лечение патологии шейки матки, лечение инфильтративного эндометриоза и гиперплазии эндометрия, а также все методики интимной пластики. Являясь базой Кафедры акушерства и гинекологии УГМУ и обладая всеми передовыми технологиями и командой опытных экспертов-гинекологов, клиника успешно проводит лечение даже самых сложных пациенток.

Фото: предоставлено заказчиком

В клинике представлена детская служба, где на аппарате экспертного класса делают УЗИ малышам с рождения, консультируют квалифицированные врачи неонатологи, педиатры, неврологи. Здесь не обошли вниманием и представителей сильного пола: в клинике разработан широкий спектр программ для поддержания мужского здоровья, а также комплексы для людей элегантного возраста.

Медико-оздоровительный центр «Мамин Клуб»

г. Екатеринбург, ул. Мира, 44Б

Тел.: (343) 379 07 97

www.maminclub66.ru

Медицинский центр «Женская клиника»

г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19 (район УПИ)

Тел.: (343) 239-47-13 http://gynclinic.ru/