2019-06-18T16:53:36+03:00
Общество

Мультиварка Polaris с функцией автоматического определения веса ингредиентов в чаше

Новая мультиварка Polaris EVO 0446DS с функцией автоматического определения веса ингредиентов в чаше - Scale inside Technology
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Новая мультиварка Polaris EVO 0446DS. Фото: предоставлено производителемНовая мультиварка Polaris EVO 0446DS. Фото: предоставлено производителем
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С многофункциональной мультиваркой Polaris EVO 0446DS рецепт любой сложности сможет приготовить каждая хозяйка! Теперь вы сможете готовить разнообразные кулинарные шедевры строго по рецепту, не отмеряя определенное количество ингредиентов с помощью кухонных весов или «на глаз». Современный интеллектуальный кухонный гаджет от Polaris со встроенными весами, станет незаменимым помощником на любой кухне!

Ключевая особенность модели Polaris EVO 0446 DS – уникальная технология автоматического определения веса Scale Inside Technology. С её помощью прибор определяет количество необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом приготавливаемого блюда и рассчитывает оптимальное время приготовления. Теперь вы с легкостью сможете приготовить любое блюдо: от топленого молока до изысканного французского мяса.

В устройстве предусмотрено 36 автоматических программ и 200 режимов приготовления, а также функция «Мой Рецепт Plus», с помощью которой вы сможете самостоятельно устанавливать температуру на всех этапах готовки.

Большой функциональный LED – дисплей, сенсорная панель Touch &Cook и многофункциональный дисковый манипулятор TWIST DIAL делают управление мультиваркой интуитивно понятным. Вы легко справитесь с выбором режима готовки и настройкой индивидуальных параметров, а благодаря LED-дисплею всегда будете проинформированы о том, какой режим работы выбран, сколько времени осталось до конца готовки, а также включен ли прибор в сеть. При этом, мультиварка сохраняет программу приготовления на протяжении 60 минут, даже в случае сбоя питания.

Кроме того, модель Polaris EVO 0446DS оснащена технологией 3D нагрева, которая обеспечивает равномерный нагрев чаши со всех сторон. Это не только сокращает время готовки, но и делает вкус блюда более насыщенным.

Благодаря объём внутренней чаши мультиварки – 4 литра, вы сможете единовременно приготовить блюда на любой вкус для большой компании до 8ми человек, для большего удобства чаша оснащена ручками, а безопасное эко – керамическое покрытие чаши Anato устойчиво к царапинам. И ещё один немаловажный плюс мультиварки – чашу можно мыть в посудомоечной машине.

В комплекте с прибором вы найдете дополнительные аксессуары для приготовления разнообразных блюд и книгу с рецептами.

Гарантия 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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