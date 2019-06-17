2019-06-18T10:11:56+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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С 17 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно.

Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:

- на приобретение готового жилья;

- на покупку строящегося жилья;

- на цели рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков;

- на программу «Ипотечные каникулы».

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poors и «B Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 518 банкоматов, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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