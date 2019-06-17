«Пока оделись, уже все было в дыму»: в центре Екатеринбурга из-за пожара эвакуировали многоэтажку
В Екатеринбурге жильцов многоэтажки на Циолковского, 57 экстренно эвакуировали из-за пожара на четвертом этаже. По данным свердловского главка МЧС, на месте ЧП работали три спецмашины и девять человек личного состава. Сообщение поступило в 23:06 по местному времени.
- На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС. - В 23:16 огонь был локализован, в 23:32 открытое горение было ликвидировано, на данный момент идет проливка и разбор сгоревших конструкций.
Жильцов эвакуировали по лестничным маршам. Фото: читатели «КП»
Жильцы дома рассказали, что сначала в подъезде сработала пожарная сигнализация, а после пожарные стали выводить людей по лестнице.
- Мы уже ложились спать, когда включилась сирена, - делится жительница дома на Циолковского. – Пока оделись, уже все было в дыму. На улице было много машин «скорой» помощи, кого-то явно увезли в больницу.
Сгоревшая квартира. Фото: читатели «КП»
В МЧС отметили, что в случае пожара нужно немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или на единый телефон вызова экстренных служб – «112»;
Пожар на Циолковского,57.Видео: читатели «КП»! другой источник
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