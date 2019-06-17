2019-06-17T17:30:25+03:00
Общество

Людмила Бабушкина: Осуществляемая контрольная деятельность позволяет депутатам четко представлять ход реализации национальных проектов

Вопрос совершенствования нормативно-правовой базы органов государственной власти субъектов РФ в целях оперативной реализации национальных проектов на контроле у депутатов Законодательного Собрания
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Людмила Бабушкина: вопросы реализации национальных проектов рассматриваются и на профильных комитетах Законодательного СобранияЛюдмила Бабушкина: вопросы реализации национальных проектов рассматриваются и на профильных комитетах Законодательного СобранияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В заседании Совета руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа, которое сегодня провел полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, приняла участие председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

- К сожалению, уровень осведомленности о национальных проектах остается недостаточным. Информирование нужно кардинально улучать. Для этого следует использовать всевозможные СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы органов власти. Свою роль должен сыграть и депутатский корпус, – сказал Николай Цуканов.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО отметил, что муниципальные нормативные акты не отвечают требованиям федерального законодательства.

- Правильно вы сказали, что бывают недостаточно подготовлены депутаты представительных органов местного самоуправления для решения задач, которые перед ними стоят. Поэтому мы в рамках Совета представительных органов местного самоуправления начинаем проводить учебы депутатов органов местного самоуправления, и они восприняли это очень хорошо. Во-вторых, мы с Министерством юстиции подписали соглашение о подготовке модельных уставов для муниципальных образований, что ускоряет процесс принятия уставов в соответствии с федеральным и региональным законодательством, и мы эту ситуацию отслеживаем, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания отметила, что вопрос совершенствования нормативно-правовой базы органов государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оперативной реализации национальных проектов на контроле у депутатов Законодательного Собрания. Людмила Бабушкина напомнила, что в апреле 2019 году на Совете Законодателей при Федеральном Собрании РФ Президентом В.В.Путиным была поставлена задача по практической реализации каждого национального проекта, по осуществлению парламентского контроля, по укреплению обратной связи с населением.

- В целях оперативного освоения бюджетных средств мы приняли ряд законодательных актов: это внесение изменений в областной закон о бюджетном процессе, которые предполагают, что без внесения изменений в закон о бюджете возможно осуществлять корректировки при принятии федеральными органами власти решений о выделении дополнительных ассигнований на реализацию национальных проектов. На 34 заседании 4 июня 2019 года мы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в целях реализации национальных проектов. В частности, дополнительные средства выделены на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы – более трех миллиардов рублей. На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополнительно выделено 250 миллионов рублей, на реализацию национального проекта «Здравоохранение» – миллиард рублей дополнительно, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

В Заксобрании работают над реализацией национальных проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заксобрании работают над реализацией национальных проектовФото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Законодательного Собрания отметила, что парламент постоянно находится в контакте с исполнительными органами власти Свердловской области, с муниципалитетами по вопросам своевременного заключения соглашений и предоставления межбюджетных трансфертов. На 31 мая 2019 года заключено 38 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету. По 187 государственным (муниципальным) контрактам и договорам на общую сумму 1,8 млрд. рублей проходят процедуры по выбору подрядчиков. Заключено 145 из 156 запланированных соглашений с органами местного самоуправления на общую сумму 7,9 млрд. рублей.

- Хотела бы обратить внимание на то, что вопросы реализации национальных проектов рассматриваются и на профильных комитетах Законодательного Собрания. Перед комитетами поставлена задача – осуществление контроля за ходом реализации национальных проектов. Кроме того, каждому депутату, избранному от партии «Единая Россия» поручен контроль в муниципальных образованиях в своих избирательных округах, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Она отметила, что на 35 заседании в июле 2019 года Законодательное Собрание рассмотрит вопрос о реализации на территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в части создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.

В осеннюю сессию запланированы контрольные мероприятия по исполнению Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

- Осуществляемая контрольная деятельность позволяет депутатам Законодательного Собрания Свердловской области четко представлять ход реализации национальных проектов на территории региона и своевременно предлагать исполнительным органам государственной власти принимать меры для эффективной реализации, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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