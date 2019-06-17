Выставки в Екатеринбурге 2019: расписание на июль

В июле Екатеринбург традиционно станет центром притяжения для промышленников и предпринимателей из разных стран всех континентов. С 8 по 11 июля в уральской столице в десятый раз пройдет традиционная выставка ИННОПРОМ, в которой примут участие представители более 70 стран.

Однако в июле Екатеринбург будет интересен и множеством других выставок, по большей части культурных, которые привлекут внимание жителей и гостей города. Обратим внимание на самые заметные мероприятия.

«ЕКАТЕРИНБУРГ – СТОЛИЦА КОНСТРУКТИВИЗМА»

Лекция в рамках выставки «Как строилась советская власть», 10 июля с 19-30, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3, Арт-Галерея, вход свободный по предварительной регистрации

С 5 июня по 18 августа 2019 года в Ельцин Центре проходит масштабная выставка «Как строилась советская власть». Екатеринбург в этом отношении сыграл большую роль, став в наше время признанной столицей конструктивизма. Советский авангард ярко отразился в архитектуре раннего советского периода. При этом, осознание того, что именно уральская столица представляет из себя памятник уникальному архитектурному стилю, появилось в последние лет десять.

10 июля архитектор и участник проекта «Белая башня» Полина Иванова расскажет о том, как город пришел к осознанию собственной роли в процессе создания конструктивизма в архитектуре. Что это: стечение обстоятельства или определенная методика, которую можно транслировать на другие города?

- Помогут нам результаты нашего исследования: анализ заголовков новостей с упоминанием конструктивизма, опубликованных с 2008 по 2018 год, - раскрывают карты организаторы.

Выставка в Ельцин Центре сопроводят интересной лекциейФото: Алексей БУЛАТОВ

«КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ»

Постоянная экспозиция в Музее природы Урала на Плотинке, вход: для взрослых – 200 рублей, для льготных категорий населения – 100 рублей, дошкольники - бесплатно

Уральское общество любителей естествознания в будущем году отметит 150-летие. С 1870-го года общество собирает редкие уральские и заморские экспонаты, взятые из окружающей среды. В музее представлены 14 картин-барельефов австрийца Франца Шиллингера, которые он создал в начале прошлого столетия в Нижнем Новгороде. Каждый его шедевр – отдельная витрина музея. Здесь есть и белая полярная сова, пустельга во время охоты, крокодил Коля, который 65 лет прожил в Екатеринбургском зоопарке.

Каждая экспозиция наглядно показывает уникальность и разнообразие уральской природы. Здесь же есть и элементы кунсткамеры – человек, родившийся без черепа, а также рог, выросший на голове женщины.

- Островок природы в центре Екатеринбурге, как будто выезжаешь на пикник в прошлое. Много диковинных чучел животных, дети подолгу здесь рассматривают экспонаты, - пишут посетители.

Экспозиция музея интересна горожанам всех возрастовФото: Алексей БУЛАТОВ

«ЕВГЕНИЙ «Б.У.КАШКИН» МАЛАХИН. В ПРОЦЕССЕ СЛУЧАЙНОГО»

Выставка, с 20 июня по 1 сентября, Дом Метенкова, улица Карла Либкнехта, 36, вход: для взрослых – 150 рублей, для студентов и пенсионеров – 100 рублей, для школьников – 100 рублей

Уральский художник Евгений Малахин, больше известный жителям Екатеринбурга под псевдонимом «Б.У.Кашкин» рисовал не только в альбомах и на полотнах. Его рисунки в 1980-е и 90-е годы периодически появлялись на стенах домов, во дворах и на заборах.

У Евгения Малахина был свой авторский взгляд на чужие произведения искусстваФото: Алексей БУЛАТОВ

В музее Дом Метенкова создали экспозицию, посвященную раннему творчеству художника, который в 70-х годах увлекался фотографией с абстрактными изображениями. На выставке представят оригинальные отпечатки, фотокниги, ассамбляжи и коллажи Евгения Малахина.

Авторы экспозиции попробовали переосмыслить творческий подход художника и объединить разные техники работы Евгения Малахина с изображением.

- У каждого болота есть своя кикимора, у каждого леса — леший, у каждой реки — водяной. Наверное, у городов тоже есть такие вот собственные духи-хранители. Во всяком случае у Ёбурга имелся Старик Букашкин, - написал в одной из своих книг известный писатель Алексей Иванов.

Ранние работы Малахина представят в Доме МетенковаФото: Алексей БУЛАТОВ

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»

Выставка, посвященная ключевым эпохам истории Урала, Музей истории и археологии Урала, улица Ленина, 69, корпус 10, до 1 февраля 2020 года, вход: для взрослых – 200 рублей, для льготных категорий – 100 рублей, для дошкольников – бесплатно

Авторы экспозиции создали в рамках выставки уникальное пространство для детей и их родителей, где можно познакомиться с ключевыми эпохами истории Среднего Урала.

- «Телепортация» в прошлое стартует из Кабинета ученого – историка и географа 19 столетия. Здесь искатели приключений «вооружатся» эксклюзивными артефактами: «вечным календарем» XVIII века, объединяющим эпохи и зодиакальные циклы, 200-летней немецкой астрономической трубой, барометром, который создал уральский изобретатель-самоучка Дмитрий Петунин. Шагнув в портал «машины времени», первыми юные посетители повстречают коренных жителей Урала. О тяготах дорожного быта прошлых эпох путешественникам расскажут редкий походный самовар-кухня XVIII века, кремневый пистолет-тромбон, медная бляха коновала. Пройдя над прошлым по настоящему стеклянному «мосту меж времен», ребята окажутся в дореволюционном Екатеринбурге. Они рассмотрят подлинные наличники с уральских церквей и усадеб, прикоснутся к верстовому столбу, вообразят себя пассажирами петербургской пролетки XIX века, колесившей по городским мостовым..., - рассказывают организаторы.

Посетителям предложат пройтись по главным эпохам истории УралаФото: Алексей БУЛАТОВ

Завершается «путешествие во времени» в импровизированном трактире с пятиведерным самоваром. Здесь же, в отдельном уголке «постоялого двора» посетителей будут радовать сменными выставками.

«ПАРФЮМЕРНАЯ КАРТА ГОРОДА»

Выставка, Музей истории Екатеринбурга, улица Карла Либкнехта, 26, до 18 августа. Вход: полный билет – 200 рублей, льготный – 100 рублей, для школьников – 60 рублей

Жизнь горожан в историческом разрезе раскрывается с необычной стороны: не одно столетие горожане пользуются парфюмерией, приобретая новинки. Какие ароматы предпочитали уральцы? Посмотреть на антикварные флаконы и оценить ароматы изысканного парфюма можно на выставке в Музее истории Екатеринбурга.

Ароматы Екатеринбурга можно вдохнуть в Музее истории ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Экспозицию дополняют снимки, кинохроника и документы 19-20 столетий. Отдельное место в выставке уделено советскому периоду, когда в магазинах проявилось много продукции отечественного производства. Многим до сих пор знакомы названия «Новая заря», «Северное сияние». Именно свердловская фабрика «Уральские самоцветы» во времена СССР была одной из лучших в стране.