В Екатеринбурге зооспасатель полдня доставал котенка, провалившегося в 25-метровую шахту вентиляции

Зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков провел свою самую длительную и сложную операцию по вызволению животного.

Уральцу, который уже несколько лет безвозмездно вытаскивает братьев наших меньших из передряг, поступил звонок от жильцов девятиэтажки на Уральской, 65. Люди рассказали, что за стенкой кухни уже несколько дней слышат жалобное мяуканье. Исследование вентиляционных ходов через кухни на 4 и 2 этаже при помощи эндоскопа ничего не дало.

Фото: Группа "Зооспас в Екатеринбурге" в ВК

- Пришлось связаться с управляющей компанией. После долгих переговоров удалось добиться прихода целой бригады слесарей, которые открыли доступ на чердак, изрядно повозившись с замком, не желавшим открываться ни одним из их ключей, - вспоминает Евгений. - На чердаке мы вычислили нужную шахту, она имела размеры примерно 30х45 сантиметров. При такой конструкции обнаружить кошку через вентиляционную отдушины какой-либо квартиры было невозможно.

Фото: Группа "Зооспас в Екатеринбурге" в ВК

После этого зооспасатель опустил в шахту камеру. Когда она достигла дна, на экране вдруг сверкнули два глаза, а после стал виден и весь зверек. Отметка на кабеле показала глубину в 25 метров. Сначала Евгений решил спустись котенку сумку с едой в надежде, что животное заберется внутрь и будет благополучно вытащено. Однако этот план провалился.

Фото: Группа "Зооспас в Екатеринбурге" в ВК

- Практически от отчаяния сделали на верёвке скользящую петлю на карабине, встегнули в карабин вторую верёвку, чтобы управлять диаметром петли. Долгий спуск этой системы на дно шахты. Петля появилась на экране. И не веря своим глазам, видим, что она наделась прямо на туловище. Кошка вдруг мгновенно исчезла с экрана, а руки сразу почувствовали, что нагрузка на веревку выросла, - рассказывает Евгений Зенков. - Побежали долгие страшно напряжённые секунды, с огромной скоростью вытягиваем верёвку, каждое мгновение ожидая, что кошка выпадет из петли. Раздаётся мяу, кошка появилась в отверстии - молниеносно хватаем её за голову, чтобы не выронить её над входом в шахту.

Заложником оказался 2-месячный котенок, очень худой, но без травм. После спасения бедолагу приютили неравнодушные горожане.