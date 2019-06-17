Зоопарк на дом: уральские волонтеры привезли больной девочке животных, которых она видела только на картинках

Василисе Куриловой из Свердловской области только четыре года, а она уже перенесла столько, что хватит не на одну взрослую жизнь. У малышки серьезное заболевание, из-за которого девочка не может самостоятельно дышать и передвигается только на коляске.

Фото: волонтеры проекта «Мечтай со мной»

Родители девочки надежд не теряют, но стараются жить здесь и сейчас и радовать дочку как можно чаще. Больше всего Василиса любит животных, она часами готова смотреть мультфильмы со зверюшками и разглядывать их в детских книжках.

Дома у семьи живут такса, овчарка и кот, который всегда спит с маленькой хозяйкой, но Вася всегда мечтала погладить и других животных.

Фото: волонтеры проекта «Мечтай со мной»

Сводить дочку в зоопарк родители не могут, так как дышит малышка через аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной» волонтеры привезли Василисе обитателей контактного зоопарка. В гости к девочке приехали морская свинка, ёж, шиншилла, кролик, цыплята, сова, хамелеон, змея и ящерица.

Фото: волонтеры проекта «Мечтай со мной»

- Дочке особенно понравились пушистые животные. Цыплята такие шустрые, бегали по ней, она гладила кролика. А вот на змею и ящерицу ей больше понравилось смотреть издалека, - делится мама Василисы Наталья Курилова. - Когда я поднесла к её уху ёжика, она также пыталась фыркать.

Фото: волонтеры проекта «Мечтай со мной»

Василиса общалась с животными на протяжении двух часов и все это время с ее лица не сходила улыбка.

- Мы живём сегодняшним днём и стараемся сделать жизнь Василисы максимально яркой и радостной, - продолжает Наталья Курилова. - Возможно, в будущем нам удастся показать Василисе морских животных в океанариуме.