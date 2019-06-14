2019-06-14T16:19:57+03:00
Здоровье

Лечение детского церебрального паралича в Екатеринбурге

Рассказываем, где помогут пройти реабилитацию, а также окажут помощь по европейским стандартам.
Алиса ЩЕДРИНА
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Фото: Реабилитационный центр «Здоровое детство»Фото: Реабилитационный центр «Здоровое детство»
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Идея создания реабилитационного центра «Здоровое детство» возникла задолго до его открытия. Руководитель центра Аронскинд Елена Витальевна, практикующий врач с ученой степенью доктора медицинских наук, на протяжении многих лет была в поиске эффективных, преимущественно немедикаментозных методик, которые бы помогали детям приобретать новые двигательные и умственные возможности.

В центре прошли реабилитацию более 10 000 детей.

В центре прошли реабилитацию более 10 000 детей.

При изучении реабилитационных услуг стран Европы, было выявлено, что для реабилитации детей с детским церебральным параличом применяют в основном не медикаментозную терапию, а кинезиотерапевтические методики: Войта-терапия, Бобат-терапия, PNF-терапия и др. Оказалось, что на территории УРФО не хватает реабилитационных центров для детей с комплексом необходимых услуг, в частности – кинезиотерапии. Было принято решение помочь детям получить европейскую помощь в реабилитации, так появился медицинский центр «Здоровое детство». Сейчас это единственный центр на Урале, который работает по европейской модели оказания медицинской помощи детям-инвалидам.

«Здоровое детство» предоставляет полный спектр услуг, направленных на реабилитацию детей, с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также заболеваниями глаз.

«Здоровое детство» предоставляет полный спектр услуг, направленных на реабилитацию детей, с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также заболеваниями глаз.

В настоящее время «Здоровое детство» предоставляет полный спектр услуг, направленных на реабилитацию детей, с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также заболеваниями глаз. В центре разработаны собственные методики кинезиотерапии и вспомогательные средства для увеличения эффективности проводимой терапии с помощью методик адаптивной физической культуры. Прием пациентов организован в трех форматах:

1. Реабилитация амбулаторно, когда пациенты приходят только на процедуры без проживания.

2. Стационарно, когда пациенты получают лечение и проживают в течение всего периода.

3. По инициативе благотворительных фондов выездные реабилитации, семинары-практикумы.

Фото: МЦ "Здоровое детство"

Фото: МЦ "Здоровое детство"

В МЦ «Здоровое детство» используется преимущественно немедикаментозные методы лечения:

- Кинезиотерапия

- Механотерапия

- Мануальная терапия

- Массаж

- Физиотерапия

- Рефлексотерапия

- Гидротерапия

- Тейпиования

«Здоровое детство» - единственный центр на Урале, который работает по европейской модели оказания медицинской помощи детям-инвалидам.

«Здоровое детство» - единственный центр на Урале, который работает по европейской модели оказания медицинской помощи детям-инвалидам.

Главным показателем эффективной работы команды специалистов медицинского центра «Здоровое детство» является то количество детей, которые научились ползать, ходить, говорить, вести здоровый образ жизни, таких детей уже более 10 000.

Более подробная информация на сайте или по единому номеру: +7 (343) 372-55-02

В МЦ «Здоровое детство» используется преимущественно немедикаментозные методы лечения

В МЦ «Здоровое детство» используется преимущественно немедикаментозные методы лечения

ИСТОЧНИК KP.RU

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