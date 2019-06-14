Лечение детского церебрального паралича в Екатеринбурге

Идея создания реабилитационного центра «Здоровое детство» возникла задолго до его открытия. Руководитель центра Аронскинд Елена Витальевна, практикующий врач с ученой степенью доктора медицинских наук, на протяжении многих лет была в поиске эффективных, преимущественно немедикаментозных методик, которые бы помогали детям приобретать новые двигательные и умственные возможности.

В центре прошли реабилитацию более 10 000 детей.

При изучении реабилитационных услуг стран Европы, было выявлено, что для реабилитации детей с детским церебральным параличом применяют в основном не медикаментозную терапию, а кинезиотерапевтические методики: Войта-терапия, Бобат-терапия, PNF-терапия и др. Оказалось, что на территории УРФО не хватает реабилитационных центров для детей с комплексом необходимых услуг, в частности – кинезиотерапии. Было принято решение помочь детям получить европейскую помощь в реабилитации, так появился медицинский центр «Здоровое детство». Сейчас это единственный центр на Урале, который работает по европейской модели оказания медицинской помощи детям-инвалидам.

«Здоровое детство» предоставляет полный спектр услуг, направленных на реабилитацию детей, с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также заболеваниями глаз.

В настоящее время «Здоровое детство» предоставляет полный спектр услуг, направленных на реабилитацию детей, с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также заболеваниями глаз. В центре разработаны собственные методики кинезиотерапии и вспомогательные средства для увеличения эффективности проводимой терапии с помощью методик адаптивной физической культуры. Прием пациентов организован в трех форматах:

1. Реабилитация амбулаторно, когда пациенты приходят только на процедуры без проживания.

2. Стационарно, когда пациенты получают лечение и проживают в течение всего периода.

3. По инициативе благотворительных фондов выездные реабилитации, семинары-практикумы.

Фото: МЦ "Здоровое детство"

В МЦ «Здоровое детство» используется преимущественно немедикаментозные методы лечения:

- Кинезиотерапия

- Механотерапия

- Мануальная терапия

- Массаж

- Физиотерапия

- Рефлексотерапия

- Гидротерапия

- Тейпиования

«Здоровое детство» - единственный центр на Урале, который работает по европейской модели оказания медицинской помощи детям-инвалидам.

Главным показателем эффективной работы команды специалистов медицинского центра «Здоровое детство» является то количество детей, которые научились ползать, ходить, говорить, вести здоровый образ жизни, таких детей уже более 10 000.

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