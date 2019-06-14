2019-06-14T15:56:11+03:00
Происшествия

«За одну встречу платил 100 рублей»: жителя Урала подозревают в сексе с воспитанницами детдома

Ему грозит четыре года лишения свободы
Илья МОХОВ
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По предварительной информации, мужчина спал с девочками с января по апрель.По предварительной информации, мужчина спал с девочками с января по апрель.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге следователи нагрянули к местному 46-летнему мужчине. Его подозревают в том, что он за деньги спал с несовершеннолетними воспитанницами детского дома.

- В качестве потерпевшей по уголовному делу признана в настоящее время одна 17-летняя девушка, - поясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Решается вопрос о признании потерпевшей еще одной несовершеннолетней. Более подробная информация в интересах расследования не сообщается. Вместе с тем, необходимо отметить, что в ходе следствия будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие случившемуся, для недопущения подобных фактов впредь.

Свою проверку проводит и прокуратура Орджоникидзевского района. По предварительной информации, мужчина спал с девочками с января по апрель. За одну встречу он платил около 100 рублей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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