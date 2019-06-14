2019-06-14T14:24:41+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле вынесли приговор бизнесмену, пытавшему 5-летнего ребенка ошейником-электрошокером

Таким образом мужчина хотел воспитать сына своей знакомой. Правда, сама женщина его об этом не просила
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Когда начались разбирательства, гендиректор "Планеты" покинул пост, чтобы не портить имидж компанииКогда начались разбирательства, гендиректор "Планеты" покинул пост, чтобы не портить имидж компании
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В Нижнем Тагиле завершилось разбирательство по делу экс-руководителя компании-провайдера "Планета". Юрия Юдина признали виновным в истязании ребенка.

45-летний мужчина регулярно издевался над сыном своей коллеги, утверждая, что это эффективные методы воспитания. Когда пытки только начались ребенку было 5 лет, а закончились, когда пострадавший пошел в первый класс.

Так называемые методы воспитания Юрий Юдин применял в своем доме в одном из коллективных садов Пригородного района. Подсудимый втыкал в руку ребенка иголки, бил его прутом, надевал ошейник-электрошокер.

- В отношении подсудимого была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что каким-либо тяжелым хроническим психическим расстройством, временным болезненным расстройством психической деятельности, слабоумием или иным болезненным состоянием психики он не страдал и не страдает, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Вместе с тем отмечена особенность подсудимого, связанная с противоречивой самооценкой. Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя «высокого потенциала», а с другой испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно проявить превосходство.

Доказать вину подсудимого помогли видеозаписи, предоставленные свидетелем. Сам Юдин на суде заявил, что все это - не более, чем воспитательный процесс, который он осуществлял по просьбе матери ребенка.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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