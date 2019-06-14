2019-06-14T09:40:51+03:00
Общество

«Кто не знал, как пишется, нарисовали»: Иван Ургант высмеял уральскую школу, где детей заставили писать «жопа»

О резонансной истории он рассказал в эфире своей передачи «Вечерний Ургант»
Данил СВЕЧКОВ
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В начале передачи Иван Ургант отметил, что за семь лет работы над проектом он ни разу не произносил бранное слово в прямом эфире. Фото: «Первый канал», шоу «Вечерний Ургант»В начале передачи Иван Ургант отметил, что за семь лет работы над проектом он ни разу не произносил бранное слово в прямом эфире. Фото: «Первый канал», шоу «Вечерний Ургант»
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Педагоги Екатеринбурга сделали невероятное - они «заставили» знаменитого телеведущего Ивана Урганта произнести в прямом эфире «Первого канала» слово «жопа». Речь идет о том самом резонансном случае, когда в лицее имени Дягилева учительница первого класса заставила маленьких детей писать бранное слово на доске. Таким образом педагог хотела по почерку вычислить хулигана, испортившего этим словом чужую пропись. Мимо истории Иван Ургант пройти не смог и высмеял ее в своей передаче «Вечерний Ургант».

– Я хочу сразу извиниться, семь лет мы делаем эту передачу и ни разу это слово не произносили, но я не могу его не произнести, потому что это новость. В лицее имени Дягилева в Екатеринбурге учительница заставила всех учеников первого класса написать слово «жопа»… Те кто не знал, как пишется, они его нарисовали. Сейчас все набросились на учительницу, но давайте найдем плюсы, – пошутил Иван Ургант. – Во-первых, дети уже в первом классе научились писать такое сложное слово. Во-вторых, это же все-таки лицей имени Дягилева. Так семилетние дети уже в первом классе узнали что-то о жизни великого импресарио. Возникает вопрос, зачем ребенок 7 лет написал это слово?

– На календаре 13 июня, а они до сих пор учатся. Может быть мальчик хотел прокомментировать ситуацию с каникулами? – ответил соведущий Дмитрий Хрусталев.

– У меня есть еще одна версия. Чтобы не повторялось такое, я бы советовал учительнице просто почаще поворачиваться к классу лицом, – добавил Ургант.

Кстати, для педагога, проявившего такую инициативу эта история закончилось служебным разбирательством и выговором.

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Беспрецедентный случай произошел в екатеринбургском лицее имени Дягилева. Учительница первого класса заставила маленьких детей писать слово «жопа». Именно такой метод выбрала женщина, чтобы узнать, кто написал бранное слово на прописях одного из учеников. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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