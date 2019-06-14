«Кто не знал, как пишется, нарисовали»: Иван Ургант высмеял уральскую школу, где детей заставили писать «жопа»

Педагоги Екатеринбурга сделали невероятное - они «заставили» знаменитого телеведущего Ивана Урганта произнести в прямом эфире «Первого канала» слово «жопа». Речь идет о том самом резонансном случае, когда в лицее имени Дягилева учительница первого класса заставила маленьких детей писать бранное слово на доске. Таким образом педагог хотела по почерку вычислить хулигана, испортившего этим словом чужую пропись. Мимо истории Иван Ургант пройти не смог и высмеял ее в своей передаче «Вечерний Ургант».

– Я хочу сразу извиниться, семь лет мы делаем эту передачу и ни разу это слово не произносили, но я не могу его не произнести, потому что это новость. В лицее имени Дягилева в Екатеринбурге учительница заставила всех учеников первого класса написать слово «жопа»… Те кто не знал, как пишется, они его нарисовали. Сейчас все набросились на учительницу, но давайте найдем плюсы, – пошутил Иван Ургант. – Во-первых, дети уже в первом классе научились писать такое сложное слово. Во-вторых, это же все-таки лицей имени Дягилева. Так семилетние дети уже в первом классе узнали что-то о жизни великого импресарио. Возникает вопрос, зачем ребенок 7 лет написал это слово?

– На календаре 13 июня, а они до сих пор учатся. Может быть мальчик хотел прокомментировать ситуацию с каникулами? – ответил соведущий Дмитрий Хрусталев.

– У меня есть еще одна версия. Чтобы не повторялось такое, я бы советовал учительнице просто почаще поворачиваться к классу лицом, – добавил Ургант.

Кстати, для педагога, проявившего такую инициативу эта история закончилось служебным разбирательством и выговором.

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