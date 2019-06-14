От Распутина до эфиопского слона: вокзалу Екатеринбурга исполнилось 105 лет

В этом году железнодорожный вокзал Екатеринбурга отмечает 105-летний юбилей. Первое здание было построено еще в конце XIX века. Но город рос. Увеличивалось и число пассажиров. Проектированием нового здания занимался знаменитый архитектор Константин Бабыкин. Он известен благодаря проектам главного корпуса УрФУ, Свердловской филармонии, а также Театра оперы и балета.

- По замыслу архитектора, вокзал должен был подчеркнуть растущую промышленную мощь Урала и его центра - Екатеринбурга, - говорят в Музее Свердловской железной дороги. - Здание в модернистско-функциональном стиле было простым и строгим, но при этом представляло собой сложное в инженерном отношении сооружение. Поскольку станционные пути проходили по насыпи, был проложен тоннель. Со стороны привокзальной площади здание имело высокий этаж, а со стороны перрона - два низких.

Здание вокзала сегодня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАСПУТИН ПРИЕХАЛ 1-м КЛАССОМ

Одним из первых пассажиров нового вокзала стал… Григорий Распутин. Личность не однозначная и одиозная в дореволюционной России, про которую журналисты того времени с упоением писали правду и небылицы. На вокзале екатеринбургском он оказался проездом, когда сопровождал в июне 1914 года фрейлину императрицы Анну Вырубову. Та должна была поклониться мощам праведного Симеона Верхотурского, а Григорий Распутин, фаворит императрицы, еще в 1890-х годах жил и учился в Верхотурье грамоте, так что знал туда дорогу.

10 июня Распутин с Вырубовой и еще десятью женщинами прибыли на станцию. В ту пору в здании для дореволюционной элиты был оборудован специальный зал 1-го класса, где можно было отобедать. После трапезы Распутин стал расхаживать по новому вокзалу, с интересом разглядывая его интерьеры и экстерьеры.

«Вот построили вокзал. Хороший вокзал, - поделился Распутин впечатлениями с подбежавшим к нему журналистом. - А где же мужички? Их под лавку загнали. А ведь деньги-то они давали на постройку»

Больше Распутин ни с кем не разговаривал. Он молча бродил по вокзалу, дожидаясь, когда ему и его спутницам приготовят отдельный вагон 1-го класса до Верхотурья.

Такие поезда ездили по Свердловским железным дорогам в 1969-м. Фото: Государственный архив Свердловской области.

РОМАНОВЫХ ХОТЕЛИ ЗАДУШИТЬ

Спустя четыре года после Григория Распутина на вокзале Екатеринбурга побывал и отрекшийся император России Николай II Романов с семьей. Но не по своей воле. Большевики привезли их сюда из Тобольска 17 апреля 1918 года. Выйти из поезда царская семья не смогла, так как на вокзале к тому моменту собралась разъяренная толпа. Местные большевики, узнав о том, что к ним привезут бывшего монарха, организовали к его прибытию целый митинг, который едва не закончился кровопролитием.

«Несмотря на раннее наше прибытие, екатеринбургские платформы были запружены народом. Как это вышло, что население узнало о нашем предстоящем приезде, мы не знали, - писал в воспоминаниях комиссар Василий Яковлев, возглавлявший операцию по перевозке царской семьи. - В воздухе стоял шум, то и дело раздавались угрожающие крики: «Задушить их надо! Наконец-то они в наших руках!». Беспорядочные толпы начали было надвигаться на мой состав. Я быстро выставил свой отряд вокруг поезда и для острастки приготовил пулеметы»

Вокзальный комиссар, возглавлявший толпу, увидев пулеметы, пригрозил, что в ответ выстрелит по поезду из трехдюймовой пушки, стоявшей рядом. Чтобы избежать перестрелки, команда поезда поспешила увезти Николая II с родными на другую станцию, которая ныне известна как станция Шарташ.

Дореволюционный вокзал. Фото: Государственный архив Свердловской области.

СЛОНИХУ ПО ВОКЗАЛУ ВОДИЛИ

До 1924 года екатеринбургский вокзал назывался «Екатеринбург-1». Затем его переименовали в «Свердловск», сразу после того как и сам Екатеринбург стал Свердловском. А спустя еще четыре года его стали называть уже «Свердловск-Пассажирский».

- В 1938 году был надстроен второй этаж, - уточняют в Музее Свердловской железной дороги. - Само здание было украшено колоннадой, приобрело величественный, монументальный облик в стиле неоклассики и стало соответствовать понятию «ворота города».

В годы Великой Отечественной войны через эти «ворота» в столицу Урала прибывали эвакуированные из западных регионов люди и заводы, а также произведения искусства. Так, после 30 июня 1941 года на вокзал стали привозить ящики из толстой фанеры, оббитые железом. В них находилось больше миллиона экспонатов коллекции Эрмитажа, эвакуированных из Ленинграда. Через вокзал на Урал попадали и животные, вывезенные из Московского зоопарка. Самое крупное из них - слониха Нонна, которая, по слухам, была подарена Иосифу Сталину эфиопским императором. Ее должны были отправить в Ташкент, но по ошибке посадили в поезд, следующий до Свердловска. Увы, фотографий того, как слониху в мороз ведут по привокзальной площади, не сохранилось.

- Фотографировать животных в годы войны на вокзале запрещалось, так как железная дорога была режимным объектом, - поясняли в Музее Свердловской железной дороги. - Всех подозревали в шпионаже.

Студенческие отряды ездили на целину поездами. Фото: Государственный архив Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/656014" frameborder="0"></iframe> Египетские болельщики приехали на поезде в Екатеринбург.

ВМЕЩАЕТ БОЛЬШЕ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В 1962 году железнодорожный вокзал Екатеринбурга стал еще больше: по бокам пристроили два прохода, удлинили пешеходный тоннель. Были и другие грандиозные планы. Например, над путями должен был появиться огромный зал ожидания с прозрачными стенами. По проекту зал опирался на десять колонн и нависал сразу над пятью путями. В колоннах расположились бы лифты. Такое решение уральские власти подсмотрели у коллег из Челябинска. Но денег на такую роскошь не нашлось.

- В 1997 году было принято решение о капитальном ремонте, позволяющем сохранить исторически сложившийся облик вокзального комплекса, - рассказывают в Музее Свердловской железной дороги. - Площадь залов ожидания увеличили в 1,5 раза. В отделке залов и центральной лестницы были использованы змеевик, гранит, мрамор. Своды вокзала были украшены фресками с историческим сюжетами о становлении и развитии Урала.

Болельщики из Египта на ЖД вокзале Екатеринбурга во время ЧМ-2018.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2010 году вокзал переименовали, и он стал «Екатеринбург-Пассажирский», а в 2017-м отреставрировали в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. На своих перронах он принимал болельщиков, приехавших посмотреть игры мундиаля из Мексики, Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала и Швеции. Сейчас, уверяют в СвЖД, железнодорожный вокзал Екатеринбурга может одновременно вместить больше 5 тысяч пассажиров. Кроме того, каждый день через него может проезжать до 50 тысяч пассажиров.