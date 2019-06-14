2019-06-14T10:03:02+03:00
История современности

От Распутина до эфиопского слона: вокзалу Екатеринбурга исполнилось 105 лет

14 июня Екатеринбург-Пассажирский отмечает юбилей.
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В 1956-м на привокзальной площади еще не было памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Фото: Государственный архив Свердловской областиВ 1956-м на привокзальной площади еще не было памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Фото: Государственный архив Свердловской области
Изменить размер текста:

В этом году железнодорожный вокзал Екатеринбурга отмечает 105-летний юбилей. Первое здание было построено еще в конце XIX века. Но город рос. Увеличивалось и число пассажиров. Проектированием нового здания занимался знаменитый архитектор Константин Бабыкин. Он известен благодаря проектам главного корпуса УрФУ, Свердловской филармонии, а также Театра оперы и балета.

- По замыслу архитектора, вокзал должен был подчеркнуть растущую промышленную мощь Урала и его центра - Екатеринбурга, - говорят в Музее Свердловской железной дороги. - Здание в модернистско-функциональном стиле было простым и строгим, но при этом представляло собой сложное в инженерном отношении сооружение. Поскольку станционные пути проходили по насыпи, был проложен тоннель. Со стороны привокзальной площади здание имело высокий этаж, а со стороны перрона - два низких.

Здание вокзала сегодня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание вокзала сегодня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАСПУТИН ПРИЕХАЛ 1-м КЛАССОМ

Одним из первых пассажиров нового вокзала стал… Григорий Распутин. Личность не однозначная и одиозная в дореволюционной России, про которую журналисты того времени с упоением писали правду и небылицы. На вокзале екатеринбургском он оказался проездом, когда сопровождал в июне 1914 года фрейлину императрицы Анну Вырубову. Та должна была поклониться мощам праведного Симеона Верхотурского, а Григорий Распутин, фаворит императрицы, еще в 1890-х годах жил и учился в Верхотурье грамоте, так что знал туда дорогу.

10 июня Распутин с Вырубовой и еще десятью женщинами прибыли на станцию. В ту пору в здании для дореволюционной элиты был оборудован специальный зал 1-го класса, где можно было отобедать. После трапезы Распутин стал расхаживать по новому вокзалу, с интересом разглядывая его интерьеры и экстерьеры.

«Вот построили вокзал. Хороший вокзал, - поделился Распутин впечатлениями с подбежавшим к нему журналистом. - А где же мужички? Их под лавку загнали. А ведь деньги-то они давали на постройку»

Больше Распутин ни с кем не разговаривал. Он молча бродил по вокзалу, дожидаясь, когда ему и его спутницам приготовят отдельный вагон 1-го класса до Верхотурья.

Такие поезда ездили по Свердловским железным дорогам в 1969-м. Фото: Государственный архив Свердловской области.

Такие поезда ездили по Свердловским железным дорогам в 1969-м. Фото: Государственный архив Свердловской области.

РОМАНОВЫХ ХОТЕЛИ ЗАДУШИТЬ

Спустя четыре года после Григория Распутина на вокзале Екатеринбурга побывал и отрекшийся император России Николай II Романов с семьей. Но не по своей воле. Большевики привезли их сюда из Тобольска 17 апреля 1918 года. Выйти из поезда царская семья не смогла, так как на вокзале к тому моменту собралась разъяренная толпа. Местные большевики, узнав о том, что к ним привезут бывшего монарха, организовали к его прибытию целый митинг, который едва не закончился кровопролитием.

«Несмотря на раннее наше прибытие, екатеринбургские платформы были запружены народом. Как это вышло, что население узнало о нашем предстоящем приезде, мы не знали, - писал в воспоминаниях комиссар Василий Яковлев, возглавлявший операцию по перевозке царской семьи. - В воздухе стоял шум, то и дело раздавались угрожающие крики: «Задушить их надо! Наконец-то они в наших руках!». Беспорядочные толпы начали было надвигаться на мой состав. Я быстро выставил свой отряд вокруг поезда и для острастки приготовил пулеметы»

Вокзальный комиссар, возглавлявший толпу, увидев пулеметы, пригрозил, что в ответ выстрелит по поезду из трехдюймовой пушки, стоявшей рядом. Чтобы избежать перестрелки, команда поезда поспешила увезти Николая II с родными на другую станцию, которая ныне известна как станция Шарташ.

Дореволюционный вокзал. Фото: Государственный архив Свердловской области.

Дореволюционный вокзал. Фото: Государственный архив Свердловской области.

СЛОНИХУ ПО ВОКЗАЛУ ВОДИЛИ

До 1924 года екатеринбургский вокзал назывался «Екатеринбург-1». Затем его переименовали в «Свердловск», сразу после того как и сам Екатеринбург стал Свердловском. А спустя еще четыре года его стали называть уже «Свердловск-Пассажирский».

- В 1938 году был надстроен второй этаж, - уточняют в Музее Свердловской железной дороги. - Само здание было украшено колоннадой, приобрело величественный, монументальный облик в стиле неоклассики и стало соответствовать понятию «ворота города».

В годы Великой Отечественной войны через эти «ворота» в столицу Урала прибывали эвакуированные из западных регионов люди и заводы, а также произведения искусства. Так, после 30 июня 1941 года на вокзал стали привозить ящики из толстой фанеры, оббитые железом. В них находилось больше миллиона экспонатов коллекции Эрмитажа, эвакуированных из Ленинграда. Через вокзал на Урал попадали и животные, вывезенные из Московского зоопарка. Самое крупное из них - слониха Нонна, которая, по слухам, была подарена Иосифу Сталину эфиопским императором. Ее должны были отправить в Ташкент, но по ошибке посадили в поезд, следующий до Свердловска. Увы, фотографий того, как слониху в мороз ведут по привокзальной площади, не сохранилось.

- Фотографировать животных в годы войны на вокзале запрещалось, так как железная дорога была режимным объектом, - поясняли в Музее Свердловской железной дороги. - Всех подозревали в шпионаже.

Студенческие отряды ездили на целину поездами. Фото: Государственный архив Свердловской области.

Студенческие отряды ездили на целину поездами. Фото: Государственный архив Свердловской области.

Египетские болельщики приехали на поезде в Екатеринбург.

ВМЕЩАЕТ БОЛЬШЕ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В 1962 году железнодорожный вокзал Екатеринбурга стал еще больше: по бокам пристроили два прохода, удлинили пешеходный тоннель. Были и другие грандиозные планы. Например, над путями должен был появиться огромный зал ожидания с прозрачными стенами. По проекту зал опирался на десять колонн и нависал сразу над пятью путями. В колоннах расположились бы лифты. Такое решение уральские власти подсмотрели у коллег из Челябинска. Но денег на такую роскошь не нашлось.

- В 1997 году было принято решение о капитальном ремонте, позволяющем сохранить исторически сложившийся облик вокзального комплекса, - рассказывают в Музее Свердловской железной дороги. - Площадь залов ожидания увеличили в 1,5 раза. В отделке залов и центральной лестницы были использованы змеевик, гранит, мрамор. Своды вокзала были украшены фресками с историческим сюжетами о становлении и развитии Урала.

Болельщики из Египта на ЖД вокзале Екатеринбурга во время ЧМ-2018. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болельщики из Египта на ЖД вокзале Екатеринбурга во время ЧМ-2018.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2010 году вокзал переименовали, и он стал «Екатеринбург-Пассажирский», а в 2017-м отреставрировали в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. На своих перронах он принимал болельщиков, приехавших посмотреть игры мундиаля из Мексики, Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала и Швеции. Сейчас, уверяют в СвЖД, железнодорожный вокзал Екатеринбурга может одновременно вместить больше 5 тысяч пассажиров. Кроме того, каждый день через него может проезжать до 50 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему Жуков не сверг Хрущева и не стал советским Бонапартом
За что маршала Победы сняли со всех постов? Правда ли, что именно он первым начал развенчание культа личности Сталина? Об этом на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы спросили доктора наук Леонида Максименкова
Новости 24
В Екатеринбурге два сотрудника «Водоканала» попали в больницу с отравлением
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
В Кушве к 13 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик
В Екатеринбурге изменился график регистрации автомобилей и байков
«Это организованная акция»: Патриарх Кирилл высказался о протестах в сквере у Драмтеатра
Президент Владимир Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
«Как Ельцин Центр, но про историю уральской промышленности»: в Сысерти откроют туристско-рекреационный кластер
Свердловская область заплатит миллион рублей, чтобы посчитать объемы выбросов парниковых газов
В Екатеринбурге священник прочитал бойцам ОМОН лекцию о вреде наркотиков на примере Владимира Высоцкого
В Свердловской области два месяца ищут мужчину со шрамом
Придуманный Ольгой Глацких центр для детей «Золотое сечение» возглавил свердловский министр Юрий Биктуганов
В Екатеринбурге изменился график приема для регистрации машин
«Я считаю, что это психологическое отклонение»: Instagram удалил пост уральской блогерши за рассуждения об ЛГБТ
На Среднем Урале появились первые «медицинские такси» для пенсионеров
Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме
Осмотрели 17 спортобъектов: комиссия по оценке потенциала Екатеринбурга для Универсиады завершила работу
«Tele2» запустила выгодный тариф «Интернет для вещей»
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу, неделю назад не вернувшуюся домой