"Светит 40 000 штрафа": На пенсионера, который раскрасил памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели дело по статье «Вандализм»

В минувшие выходные 60-летний житель Екатеринбурга решил "модернизировать" памятник первому президенту России Борису Ельцину. Пенсионер усердно изрисовал буквы на фамилии Ельцина красной краской. Фотография с разрисованным монументом быстро распространились по соцсетям. Самого хулигана в это же время поймала охрана Ельцин-центра.

- Внешне не было признаков возможного алкогольного, наркотического опьянения. Перед охраной свой поступок пытался оправдать массой неадекватных, бессвязных эмоциональных доводов, - рассказывают в Ельцин-центре.

В тот же день мужчину увезли в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас стало известно, что пенсионеру все-таки придется ответить за свое хулиганство.

- На мужчину 1959-го года рождения завели административное дело по статье 214 УК РФ, часть 1 - "Вандализм", - сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - Гражданин по имени Георгий ранее уже был судим. Полтора года отсидел по статье 206 УК РСФСР - "Хулиганство", а в 2006-м привлекался по 130 УК РФ "Клевета", но был отпущен из-за примирения сторон. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Хулигану придется выплатить штраф 40 000 рублей или отработать 360 часов. Каким будет наказание решит суд.

ХРОНИКА

Многострадальный памятник первому президенту РФ Борису Ельцину уже не раз страдал от рук вандалов. В августе 2012 года 10-метровый монумент с ног до головы облили синей краской. Тогда «художественное» преступление не попало ни на одну из камер наружного видеонаблюдения. И хулиганов так и не нашли.

В 2017-м, в день столетия Октябрьской революции, памятник пытался поджечь активист Игорь Щука. Его приговорили к одному году исправительных работ.

СПРАВКА "КП"

Монумент представляет собой 10-метровую беломраморную стелу-обелиск с барельефом Ельцина в полный рост. Его автором стал московский скульптор Георгий Франгулян, который до этого создал надгробный монумент на могиле Ельцина. Стоит отметить, что против установки памятника Борису Николаевичу выступали уральские коммунисты. За два дня до церемонии открытия активисты Свердловского отделения Союза коммунистической молодежи установили мемориальную доску на дом, где Ельцин жил с 1972 по 1977 год. На плитке размером 60 на 60 сантиметров организаторы акции перечислили основные негативные вехи правления первого президента России.

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