2019-06-16T14:22:00+03:00
Общество

В помощь детям на благотворительном аукционе боксерского форума собрали 12,4 миллиона

Ведущим был актер Игорь Верник
Данил СВЕЧКОВ
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Ведущим на аукционе был актер Игорь Верник. Фото: vk.com/globalboxingforumВедущим на аукционе был актер Игорь Верник. Фото: vk.com/globalboxingforum
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В эти дни в Екатеринбурге проходит Второй международный боксерский форум. Как объясняют организаторы, нужен он для того, чтобы помирить основные всемирные боксерские организации – WBA, WBC, WBO и IBF.

– Долгие годы основные профи-боксерские организации существовали в конфликтах между собой, – говорят организаторы. – Поэтому на сегодня потребность кардинальных изменений для одного из старейших видов единоборств является жизненной необходимостью в борьбе за мировые арены, зрительский интерес и статус.

На мероприятии разыграли семь лотов. Фото: vk.com/globalboxingforum

На мероприятии разыграли семь лотов. Фото: vk.com/globalboxingforum

Открылся форум 13 июня. Сегодня, 16 июня, в его рамках в КРК «Уралец» пройдет боксерское шоу. А накануне на приеме у губернатора состоялся благотворительный аукцион. Вел его известный российский актер Игорь Верник.

– 15 июня в рамках Всемирного боксерского форума прошел благотворительный вечер, на котором было собрано 12 400 000 рублей в помощь детям для благотворительного фонда «Мы вместе», - сообщают организаторы.

Всего было разыграно семь лотов, среди которых чемпионские пояса и боксерские перчатки с автографами.

Аукцион прошел 15 июня. Фото: vk.com/globalboxingforum

Аукцион прошел 15 июня. Фото: vk.com/globalboxingforum

Собранные деньги передадут в детский благотворительный фонд.

Собранные деньги передадут в детский благотворительный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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