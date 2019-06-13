2019-06-13T17:34:39+03:00
Происшествия

На Урале поймали мужчину подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки

Сейчас ему выбирают меру пресечения
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из Следственного комитета задержали 49-летнего Сергея Черных, которого подозревают в изнасиловании пятилетней девочки в поселке Октябрьском в Сысертском районе.

Сообщения об этом появились в группе «Сысертские вести» во «ВКонтакте» со ссылкой на начальника полиции Евгения Узянова.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Пойман преступник, новость о котором на прошлой неделе взволновала жителей всего района. Мужчина изолирован от общества и больше не представляет опасности. Полицейские сработали быстро и качественно, - говорится в сообщении.

Сергей Черных прописан в Екатеринбурге на улице Посадской. В пресс-службе ГУ МВД и СУ СКР региона пообещали прокомментировать задержание позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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