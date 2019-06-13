В центре Екатеринбурга водитель автобуса устроил драку с велосипедистом

Неприятный инцидент произошел на остановке возле Трансагентства в Екатеринбурге. На улице устроили драку водитель автобуса № 15 и велосипедист, судя по всему, мужчины не поделили проезжую часть.

После этого водитель выскочил на остановку с металлическим ключом и принялся бить оппонента. На видео, которое сняли очевидцы, слышно, как кто-то из пассажиров обвиняют в случившемся велосипедиста. Теперь разбираться в произошедшем будут полицейские.

В Екатеринбурге водитель автобуса подрался с велосипедистом.Видео: Анастасия/ сообщество Инцидент Екатеринбург

В пресс-группе УМВД отметили, что сами участники драки с заявлениями друг на друга не обращались, но будет проведена проверка.