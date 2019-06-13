2019-06-13T16:00:28+03:00
Общество

Красная краска с Макаровского моста попала в Исеть и окрасила берег

Из-за этого покрасочные работы временно приостановили
Данил СВЕЧКОВ
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Краску вынесло на берег. Фото: Алена Цорик, facebook.com/alyona.tsorikКраску вынесло на берег. Фото: Алена Цорик, facebook.com/alyona.tsorik
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Минувшим утром жители Екатеринбурга, проходившие вдоль набережной Исети, заметили, что галька и земля вдоль кромки воды приобрела не естественный рыжий, даже красноватый, цвет. Как оказалось, это было следствием попадания краски, которой рабочие красили Макаровский мост.

- Началась покраска арок и стоек моста, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Начали с краскопультов (окрасочный пистолет, - Ред.) При такой работе капли краски падали в воду. Часть краски, попав вводу, была вынесена на берег. Когда это заметили, комитет по строительству остановил покраску на мосту до того момента пока не найдут решение как защитить воду от краски.

Работы по покраске временно приостановлены. Фото: Алена Цорик, facebook.com/alyona.tsorik

Работы по покраске временно приостановлены. Фото: Алена Цорик, facebook.com/alyona.tsorik

ИСТОЧНИК KP.RU

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