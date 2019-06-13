Красная краска с Макаровского моста попала в Исеть и окрасила берег

Минувшим утром жители Екатеринбурга, проходившие вдоль набережной Исети, заметили, что галька и земля вдоль кромки воды приобрела не естественный рыжий, даже красноватый, цвет. Как оказалось, это было следствием попадания краски, которой рабочие красили Макаровский мост.

- Началась покраска арок и стоек моста, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Начали с краскопультов (окрасочный пистолет, - Ред.) При такой работе капли краски падали в воду. Часть краски, попав вводу, была вынесена на берег. Когда это заметили, комитет по строительству остановил покраску на мосту до того момента пока не найдут решение как защитить воду от краски.