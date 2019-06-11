В Екатеринбурге наградили победителей юбилейного XV областного творческого конкурса «Камертон»

В Законодательном собрании Свердловской области подвели итоги юбилейного XV областного конкурса «Камертон». В этом году он был посвящен знаменитому писателю Павлу Бажову. Жюри предстояла нелегкая работа – из 349 присланных работ они выбирали лучшие. Это произведения изобразительного искусства, и кино- и видеофильмы, и музыкальные произведения, и спектакли, и статьи, и даже ролики социальной рекламы.

- В этом году конкурс «Камертон» был юбилейным. Мы очень рады, что за эти пятнадцать лет на нем было представлено 5848 работ от более 5 тысяч участников. Это говорит о том, что конкурс интересен, - говорит Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. – У нас много талантливых людей в Свердловской области. В этом году очень трудно было из 349 работ выбрать лучшие. Я хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить жюри за эту ответственную работу.

К участию в конкурсе «Камертон» по традиции допускаются не только взрослые, но и дети.

- Самые юные участники, наверное, не могут словами выразить все то, что Павел Петрович Бажов изображал: и богатство уральской природы, и животный мир, и удивительные, красочные описания людей. Они в рисунках это выражают, - продолжает Людмила Бабушкина. Самая маленькая участница – трехлетняя девочка из Новоуральска Котлярова Соня. Она представила рисунок «Малахитовая шкатулка». Когда смотришь работы, удивляешься тому, какие талантливые люди у нас в Свердловской области. Сегодня мы подводим итоги конкурса, награждаем, благодарим. Надеемся, что на следующий год будет еще больше участников.

Председатель Законодательного Собрания напомнила, что церемония чествования победителей и призеров «Камертона» традиционно проходит в начале лета и приурочена к Международному дню защиты детей. На этот праздник депутаты приглашают детей со всех уголков Свердловской области.

Стоит подчеркнуть, что за 15 лет проведения «Камертон» заслужил репутацию серьезного творческого состязания среди взрослых деятелей культуры и СМИ. Например, самому старшему участнику нынешнего конкурса, сотруднику Дома науки и техники Екатеринбурга Владимиру Ивановичу Салчинскому уже исполнилось 79 лет. За талантливое продолжение традиции народной самодеятельной песни в авторском сборнике «Песни Бажовского края», за верность песенному жанру и творческим основам он признан победителем в номинации «Музыкальные произведения».

Кроме того, в текущем году был еще один необычный 101-летний участник – это газета «Камышловские известия». Она представила в номинации «Радио- и телевизионные передачи и публикации в периодической печати» сборник статей о Павле Петровиче Бажове.

В целом по итогам XV областного творческого конкурса «Камертон» жюри, в состав которого входили заслуженные работники культуры, музыковеды, театральные деятели, редакторы изданий, специалисты музейного дела, определило 49 победителей по восьми номинациям. Награды победителям и призерам на сцене Дворца молодежи вручили Людмила Бабушкина и депутаты Анатолий Марчевский, Владимир Власов, Виктор Якимов, Владимир Анисимов, Михаил Голованов, Михаил Ершов, Михаил Зубарев, Александр Коркин, Олег Корчагин, Павел Мякишев, Кирилл Некрасов, Вячеслав Погудин.