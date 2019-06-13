2019-06-13T10:19:09+03:00
Общество

«К встрече с ним я была не готова»: светской львице Марии Погребняк продали салат с червем за 780 рублей

Жена футболиста «Урала» ждала блюдо 30 минут
Олег Галимов
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Фото: Instagram Марии ПогребнякФото: Instagram Марии Погребняк
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Светская львица и жена нападающего «Урала» Мария Погребняк пожаловалась на обслуживание в одной из столичных кофеен. По ее словам, официант принес ей салат «Цезарь» с червяком.

Она отметила, что ждала блюдо полчаса, а заменили его всего за пять минут. Несмотря на этот инцидент, офицант включил салат в итоговый счет. Стоимость салата – 780 рублей.

- Заказали «Цезарь». И тут чисто случайно из-под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я на него. Он, конечно, может быть, и чистый белок, но к встрече с ним в салате я была не готова! Позвала официанта, смутившись, официант через 5 мин принёс салат, хотя вначале мы этот салат ждали 30 мин! Скорее всего это был этот же салат, просто из него убрали червяка! - написала Погребняк в Instagram. - В конце нам принесли полный счет! В связи с этим вопрос: какие права у нас в таком случае?

mariapoga_mariapoga_
Светская львица пришла в ужас от такого блюда
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Сейчас супруг Марии находится на сборах с «Уралом» и в ближайшее время отправится в Словению. На днях 35-летний Погребняк продлил контракт с клубом из Екатеринбурга еще на один сезон.

Сама Мария продолжает жить в Москве, чтобы находиться вместе с тремя сыновьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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