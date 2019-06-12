В екатеринбурском отеле покончил с собой полковник МВД, командированный из Москвы

В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД Иван Атисков, силовик прибыл на Урал в составе инспекционной проверки. Как рассказал «КП» информированный источник в силовых структурах, тело мужчины нашли в номере отеля «Маринс парк» его коллеги.

Атисков был в числе тех, кто проверял работу местного отдела полиции № 11, линейного отдела на станции Екатеринбург-пассажирский, а также главка МВД на транспорте по УрФО. Причины такого поступка пока неизвестны, прощальной записки мужчина не оставил. Погибший курировал направление организационно-штатных мероприятий инспекции.

Представители СУ СКР по Свердловской области заявили, что не обладают информацией о данном происшествии. Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых также от комментариев воздержался.

В отеле, где произошло ЧП, пообещали прокомментировать ситуацию позже.