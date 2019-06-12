2019-06-12T09:33:03+03:00
Происшествия

На опознание вызвали родственников: в пожаре под Нижним Тагилом заживо сгорела семья с маленьким ребенком

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег Галимов
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Тела обнаружили при разборе пожарища. Фото: СУ СКР по Свердловской областиТела обнаружили при разборе пожарища. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Не успел второй город Свердловской области отойти от взрыва газа в жилой многоэтажке, как случилась еще одна трагедия. В коллективном саду «Дачник-1» в пожаре погибла семья их трех человек, среди них и 4-летний мальчик.

По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- Точные причины пожара и гибели людей будут установлены в ходе судебных экспертиз, назначенных по данному уголовному делу. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

От дачного домика ничего не осталось. Фото: СУ СКР по Свердловской области

От дачного домика ничего не осталось. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам официального представителя регионального главка полиции Валерия Горелых, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 7 часов утра.

- На место ЧП выехал лично глава нижнетагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров, а также наши коллеги из районного СК и специалисты МЧС. По одной из отрабатываемых версий, возгорание могло произойти из-за замыкания электрооборудования. Личности погибших людей органы внутренних дел уже установили. Это семья - мужчина 1986 года рождения, его супруга 1975 года рождения и их четырехлетний сын. Чтобы официально опознать тела, из города Серова в Нижний Тагил направляется отец погибшей женщины, - отметил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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