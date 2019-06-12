2019-06-12T09:11:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге учительница и психолог заставили первоклашек писать бранное слово, чтобы вычислить, кто испортил пропись

В результате служебной проверки женщинам выписали выговор
Олег Галимов
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Лицей им. Дягилева – один из лучших в Екатеринбурге. Фото: Google mapsЛицей им. Дягилева – один из лучших в Екатеринбурге. Фото: Google maps
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Беспрецедентный случай произошел в екатеринбургском лицее имени Дягилева. Учительница первого класса заставила маленьких детей писать слово «жопа». Именно такой метод выбрала женщина, чтобы узнать, кто написал бранное слово на прописях одного из учеников.

В помощь себе педагог позвала школьного психолога, которая также проводила с детьми «разъяснительную беседу».Инцидент произошел еще в конце мая, но родители написали жалобу в мэрию и до сих пор находятся в шоке от таких методов обучения.

Директор Андрей Кадочников уверен, что родители забудут про инцидент после летних каникул.Фото: сайт лицея

Директор Андрей Кадочников уверен, что родители забудут про инцидент после летних каникул.Фото: сайт лицея

В итоге, объясняться перед городским департаментом образования пришлось директору учебного заведения Андрею Кадочникову. Служебное разбирательство закончилось выговором для учительницы.

- К сожалению, одному из учеников на прописях написали слово на букву «ж», - рассказывает «КП» директор Кадочников. – Учительница отобрала детей, которые в этот момент были в классе. Она объяснила, что так делать некрасиво и писать такие слова нельзя. Затем подошла психолог, она также пообщалась с ребятами. Разумеется, никто не стал сверять подчерк и искать виновника. После этого дети спокойно ушли по домам, но через некоторое время они рассказали родителям. Я пригласил их на беседу и сказал, что педагогу вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Она прекрасный специалист и имеет большой стаж. Дети ее очень любят, от чего родители еще больше расстроены.

Кадочников также отметил, что некоторые из родителей все же требовали уволить учительницу, но основания для таких жестких мер нет. Одна из учениц средних классов лицея заявила, что о скандале в первом классе знает практически вся школа.

- Это просто омерзительно, что такие вещи происходят в приличном учебном заведении. В такие моменты думаешь, что учишься в том самом месте, о котором написали дети, - заявила школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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