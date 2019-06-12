Убегал от собаки: под Екатеринбургом женщина на Renault Duster насмерть сбила ребенка

В Березовском в результате аварии погиб юный пешеход. Минувшим вечером на улице Чапаева женщина на Renault Duster сбила 7-летнего мальчика. По данным управления ГИБДД по Свердловской области, ребенок скончался еще до приезда «скорой» помощи.

- Водитель автомашины Renault Duster, женщина 1977 года рождения со стажем вождения 13 лет, двигаясь по Чапаева со стороны Березовского тракта в сторону улицы Смирнова, допустила наезд на ребенка, - рассказали в УГИБДД.

Мальчик внезапно выбежал на дорогу из кустов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Чтобы составить схему ДТП инспекторам пришлось временно перекрыть движение по улице от первого до тринадцатого дома. По предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу, убегая от собаки.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дороге, особенно в местах, где возможно массовое нахождение людей, а также в спальных районах. Родителям детей до 10 лет желательно не отпускать их гулять самостоятельно, обязательно учить правилам поведения на дороге и на личном примере показывать, как нужно безопасно переходить проезжую часть, - добавили в ведомстве.

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