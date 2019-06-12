Стоимость проезда в Екатеринбурге снизится, если перевозчики попросят об этом

Читатели «Комсомольской правды» не раз интересовались, когда в Екатеринбурге снизится стоимость проезда в общественном транспорте и что же для этого должно произойти? Вопрос этот мы переадресовали в мэрию Екатеринбурга. И вот ответ: во всяком случае, в ближайшее время снижение стоимости проезда в общественном транспорте не планируется. Однако оно все-таки возможно.

– Снижение стоимости тарифов возможно в случае, если перевозчики подадут заявку на установление тарифа меньшего по стоимости, – объяснили "КП"-Екатеринбург в мэрии. – Установка размера предельного тарифа напрямую связана с расходами на перевозку транспортных компаний. Снижение тарифов также возможно при снижении финансовых затрат перевозчиков, таких как стоимость транспортных средств, стоимость запчастей, стоимость горюче смазочных материалов, расходы на оплату труда и т.д.

А недавнее повышение стоимости проезда в метро – с 28 рублей до 32 – обосновано так называемой инвестиционной надбавкой, объясняют в мэрии. Городскому метрополитену нужно обновлять свой подвижной состав, и чтобы оплатить покупку новых вагонов к стоимости билета и было добавлено четыре рубля. Тут радует лишь то, что инвестиционная программа эта не вечная и будет действовать… всего восемь лет – до 2027 года. Впрочем, как знать, вспомним ли мы к тому моменту, что когда-то за жетон платили 28 рублей.