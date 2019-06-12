2019-06-11T16:43:34+03:00
Общество

Стоимость проезда в Екатеринбурге снизится, если перевозчики попросят об этом

В мэрии Екатеринбурга ответили на один из самых популярных вопросов от читателей «Комсомолки»
Данил СВЕЧКОВ
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В троллейбусах, автобусах и трамваях повышения стоимости проезда пока не предвидится.В троллейбусах, автобусах и трамваях повышения стоимости проезда пока не предвидится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Читатели «Комсомольской правды» не раз интересовались, когда в Екатеринбурге снизится стоимость проезда в общественном транспорте и что же для этого должно произойти? Вопрос этот мы переадресовали в мэрию Екатеринбурга. И вот ответ: во всяком случае, в ближайшее время снижение стоимости проезда в общественном транспорте не планируется. Однако оно все-таки возможно.

– Снижение стоимости тарифов возможно в случае, если перевозчики подадут заявку на установление тарифа меньшего по стоимости, – объяснили "КП"-Екатеринбург в мэрии. – Установка размера предельного тарифа напрямую связана с расходами на перевозку транспортных компаний. Снижение тарифов также возможно при снижении финансовых затрат перевозчиков, таких как стоимость транспортных средств, стоимость запчастей, стоимость горюче смазочных материалов, расходы на оплату труда и т.д.

А недавнее повышение стоимости проезда в метро – с 28 рублей до 32 – обосновано так называемой инвестиционной надбавкой, объясняют в мэрии. Городскому метрополитену нужно обновлять свой подвижной состав, и чтобы оплатить покупку новых вагонов к стоимости билета и было добавлено четыре рубля. Тут радует лишь то, что инвестиционная программа эта не вечная и будет действовать… всего восемь лет – до 2027 года. Впрочем, как знать, вспомним ли мы к тому моменту, что когда-то за жетон платили 28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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