2019-06-16T14:29:23+03:00
Спорт

Дмитрий Кудряшов - Илунга Макабу 16 июня 2019: прямая онлайн-трансляция боя

Прямая онлайн-трансляция боя Дмитрий Кудряшов - Илунга Макабу состоится 16 июня 2019 года в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВОлег Галимов
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Во время главного боя вечера за титул WBC Silver в 1-м тяжелом весе сразится россиянин Дмитрий Кудряшов.Во время главного боя вечера за титул WBC Silver в 1-м тяжелом весе сразится россиянин Дмитрий Кудряшов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Екатеринбурге в рамках II Международного боксерского форума пройдет бой Дмитрия Кудряшова с Илунгой Макубу (Конго). Этот поединок определит нового чемпиона по версии WBC Silver.

Следим за происходящим в ДИВСе в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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