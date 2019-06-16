Дмитрий Кудряшов - Илунга Макабу 16 июня 2019: прямая онлайн-трансляция боя

Сегодня в Екатеринбурге в рамках II Международного боксерского форума пройдет бой Дмитрия Кудряшова с Илунгой Макубу (Конго). Этот поединок определит нового чемпиона по версии WBC Silver.

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