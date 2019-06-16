Дмитрий Кудряшов - Илунга Макабу 16 июня 2019: прямая онлайн-трансляция боя
Прямая онлайн-трансляция боя Дмитрий Кудряшов - Илунга Макабу состоится 16 июня 2019 года в Екатеринбурге
Во время главного боя вечера за титул WBC Silver в 1-м тяжелом весе сразится россиянин Дмитрий Кудряшов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Екатеринбурге в рамках II Международного боксерского форума пройдет бой Дмитрия Кудряшова с Илунгой Макубу (Конго). Этот поединок определит нового чемпиона по версии WBC Silver.
Следим за происходящим в ДИВСе в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU