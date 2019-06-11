«Группа ЛСР» приступила к строительству последнего дома «Флагмана»

«Группа ЛСР» получила разрешение на строительство четвертого дома «Флагмана», который станет финальным аккордом одного из лучших комплексов комфорт-класса Екатеринбурга.

Новый дом «Флагмана» расположится в границах улиц Репина – Заводская – Начдива Васильева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, в 10 минутах от центра города. Он будет под стать уже построенным домам: с продуманными семейными планировками, подъездами, выдержанными в фирменной стилистике комплекса, и большой закрытой дворовой территорией.

Фото: Группа ЛСР

В жилом комплексе «Флагман» уже возведены три дома переменной этажности. Все квартиры в них были раскуплены еще на стадии строительства. Это не удивительно: у комплекса удачное расположение, хорошая транспортная доступность и богатая социальная инфраструктура, включающая 8 школ и 16 детских садов. Рядом с ЖК «Флагман» располагаются: ТРЦ «Радуга-парк» и «Мега», Центральный стадион, Спортивный центр «Верх-Исетский», фитнес-центр «Guru Gym», яхт-клуб на территории Верх-Исетского пруда. На первых этажах новых домов уже открылись большой сетевой супермаркет, аптека, медицинский центр, детский центр совместного творчества «Развитие» – благотворительный проект «Группы ЛСР», а также предприятия сферы услуг. На территории комплекса построено два подземных паркинга.

Фото: Группа ЛСР

«Флагман», расположенный на территории 3,4 га на въезде в город по Новомосковскому тракту, уже стал визитной карточкой Екатеринбурга благодаря своему стильному световому оформлению. Высокий класс комплекса виден и в отделке мест общего пользования: холлы оформлены в сине-белой «корабельной» стилистике, в подъездах сделана удобная навигация этажей и квартир для гостей комплекса. На территории – яркие игровые комплексы для детей разных возрастов с мягким прорезиненным покрытием, спортивный корт, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и велодорожки.

Напомним, что жилой квартал «Флагман» «Группа ЛСР» возводит в рамках договора с Администрацией Екатеринбурга о развитии застроенных территорий, заключенным 4 октября 2013 года. В рамках договора было отселено 115 семей из 96 квартир общей площадью 4 387 кв. м., расположенных в 16 аварийных домах. Жилая площадь реализуемого проекта «Флагман» порядка 85 тыс. кв. м. По окончанию строительства в нем будут проживать около 3000 человек.