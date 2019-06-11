В Нижнем Тагиле скончался мужчина, которого выкинуло из окна при взрыве газа в многоэтажке

В больнице Нижнего Тагила скончался мужчина, которого выкинуло из квартиры при взрыве газа в многоэтажке на Черноисточинском шоссе,42. Им оказался 27-летний Ильяс Якупов.

- 27-летний мужчина скончался сегодня утром, не приходя в сознание, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области. - Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, молодой человек получил накануне, по предварительной информации, при хлопке бытового газа в результате возможной ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в квартире дома по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле. На место происшествия выезжали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району г. Нижний Тагил СК России. Ими проведён осмотр места происшествия, опрошены жильцы подъезда. Сейчас для определения точной причины произошедшего инцидента назначена и проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, для установления точной причины смерти молодого человека - судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках доследственной проверки.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В МЧС сообщают, что полностью пожар был потушен в 21:37 по местному времени.

- В ликвидации последствий происшествия задействованы 49 чел, 25 единиц техники, из них от МЧС 17 челевоек и 7 едениц техники. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы. Подъезд, где произошло происшествие оцеплен, на месте работает следственно-оперативная группа. Жители подъезда временно разместились у родственников, - отметили в региональном главке МЧС.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

На данный момент известно, что мэр уральского города ввел режим чрезвычайной ситуации.

- Проведен опрос всех жителей пострадавшего от взрыва подъезда, однако ни один из них не выразил желание воспользоваться жильем резервного фонда. Дом отключен от газа. После того, как спасатели завершать свою работу, здесь начнут следственные действия полицейские, чтобы разобраться в причинах взрыва, - сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня специалисты «Тагилгражданпроекта» начнут работу по обследованию пострадавшего подъезда, чтобы оценить ущерб, а также объем ремонтных работ. Вчера вечером работники «Тагилдорстроя» провели уборку территории вокруг дома.