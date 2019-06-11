2019-06-11T08:29:39+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле скончался мужчина, которого выкинуло из окна при взрыве газа в многоэтажке

Мэр города ввел режим чрезвычайной ситуации
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В больнице Нижнего Тагила скончался мужчина, которого выкинуло из квартиры при взрыве газа в многоэтажке на Черноисточинском шоссе,42. Им оказался 27-летний Ильяс Якупов.

- 27-летний мужчина скончался сегодня утром, не приходя в сознание, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области. - Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, молодой человек получил накануне, по предварительной информации, при хлопке бытового газа в результате возможной ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в квартире дома по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле. На место происшествия выезжали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району г. Нижний Тагил СК России. Ими проведён осмотр места происшествия, опрошены жильцы подъезда. Сейчас для определения точной причины произошедшего инцидента назначена и проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, для установления точной причины смерти молодого человека - судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках доследственной проверки.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В МЧС сообщают, что полностью пожар был потушен в 21:37 по местному времени.

- В ликвидации последствий происшествия задействованы 49 чел, 25 единиц техники, из них от МЧС 17 челевоек и 7 едениц техники. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы. Подъезд, где произошло происшествие оцеплен, на месте работает следственно-оперативная группа. Жители подъезда временно разместились у родственников, - отметили в региональном главке МЧС.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

На данный момент известно, что мэр уральского города ввел режим чрезвычайной ситуации.

- Проведен опрос всех жителей пострадавшего от взрыва подъезда, однако ни один из них не выразил желание воспользоваться жильем резервного фонда. Дом отключен от газа. После того, как спасатели завершать свою работу, здесь начнут следственные действия полицейские, чтобы разобраться в причинах взрыва, - сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня специалисты «Тагилгражданпроекта» начнут работу по обследованию пострадавшего подъезда, чтобы оценить ущерб, а также объем ремонтных работ. Вчера вечером работники «Тагилдорстроя» провели уборку территории вокруг дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Главное — верить! Самое сложное впереди»: выпивший «Крота» вместо сока самарец рассказал, как справиться Бари Алибасову
Павел Рубан сжег свои внутренние органы прямо перед Новым годом, он, как и известный продюсер, перепутал обычный напиток с щелочным раствором
Новости 24
На Урале число невыездных должников за год выросло в два раз
В Верхотурье детский сад, где ребенку оторвало палец, заплатит 100 тысяч рублей
Свердловская полиция ищет байкеров, напавших на операторов придорожных видеокамер
На Урале осудили мужчину, который прикинулся закладчиком и получил крупную партию "синтетики"
В Екатеринбурге отец-алиментщик рассчитался с долгами, лишившись дорогого кроссовера
В Свердловскую область приехало в два раза больше мигрантов из СНГ, чем в прошлом году
ОАО «РЖД», АО Группа Синара и Сименс Мобилити ГмбХ создадут инжиниринговый центр
ОАО «РЖД», компания Сименс АГ и АО Группа Синара заключили договор на поставку и техническое обслуживание 13 поездов «Сапсан»
«Нерезиновая»: в Екатеринбурге родители сняли клип о переполненной школе, где число детей в два раза превысило количество мест
За год из Исети и Городского пруда вывозят 250 тонн мусора
Можно жарить шашлыки: в Екатеринбурге отменили противопожарный режим
Депутат Вихарев попросил исключить сквер на Драме из списка мест для строительства храма святой Екатерины
ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»
Элитные бутики Екатеринбурга заподозрили в продаже подделок
Жителей Екатеринбурга научат «Как подготовить резюме так, чтобы вас хотели взять на работу»
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
В Екатеринбурге пройдет первая в летнем сезоне ярмарка выходного дня