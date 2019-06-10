2019-06-10T18:28:56+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали парня, который застрелил дагестанца и разбросал его останки под Санкт-Петербургом

Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании
Олег Галимов
Поделиться:
Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство другаМужчине грозит до 15 лет колонии за убийство другаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге следователи СКР задержали 24-летнего парня, которого подозревают в убийстве уроженца Дагестана в Санкт-Петербурге. По данным МВД, молодой человек жил в культурной столице России у своего друга, но в середине мая у них возник конфликт.

Причиной стало то, что подозреваемый попал в ДТП на машине потерпевшего.

- Гражданин приехал на своем автомобиле в Санкт-Петербург, где проживал в квартире у своего земляка, расположенной в одном из домов по улице Дыбенко, - сообщает ГУ МВД региона. - В ночь с 19 на 20 мая 2019 года подозреваемый на автомобиле потерпевшего совершил ДТП, в результате чего между ними произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры подозреваемый выстрелил в голову потерпевшего из пистолета ПМ. Спустя некоторое время он расчленил его тело, части которого упакованные в полиэтиленовые пакеты на автомобиле потерпевшего вывез в лесные массивы Всеволожского района Ленинградской области и Пушкинского района Санкт-Петербурга.

После убийства парень за бесценок продал автомобиль друга, разобрал пистолет, части которого выкинул в Неву и скрылся. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство», кроме того следователи будут просить суд арестовать его.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За год из Исети и Городского пруда вывозят 250 тонн мусора
Можно жарить шашлыки: в Екатеринбурге отменили противопожарный режим
Депутат Вихарев попросил исключить сквер на Драме из списка мест для строительства храма святой Екатерины
ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»
Элитные бутики Екатеринбурга заподозрили в продаже подделок
Жителей Екатеринбурга научат «Как подготовить резюме так, чтобы вас хотели взять на работу»
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
В Екатеринбурге пройдет первая в летнем сезоне ярмарка выходного дня
Свердловские муниципалитеты получили 15 новых передвижных медкомплексов
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания
В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбург
Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы
В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар