В Екатеринбурге задержали парня, который застрелил дагестанца и разбросал его останки под Санкт-Петербургом

В Екатеринбурге следователи СКР задержали 24-летнего парня, которого подозревают в убийстве уроженца Дагестана в Санкт-Петербурге. По данным МВД, молодой человек жил в культурной столице России у своего друга, но в середине мая у них возник конфликт.

Причиной стало то, что подозреваемый попал в ДТП на машине потерпевшего.

- Гражданин приехал на своем автомобиле в Санкт-Петербург, где проживал в квартире у своего земляка, расположенной в одном из домов по улице Дыбенко, - сообщает ГУ МВД региона. - В ночь с 19 на 20 мая 2019 года подозреваемый на автомобиле потерпевшего совершил ДТП, в результате чего между ними произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры подозреваемый выстрелил в голову потерпевшего из пистолета ПМ. Спустя некоторое время он расчленил его тело, части которого упакованные в полиэтиленовые пакеты на автомобиле потерпевшего вывез в лесные массивы Всеволожского района Ленинградской области и Пушкинского района Санкт-Петербурга.

После убийства парень за бесценок продал автомобиль друга, разобрал пистолет, части которого выкинул в Неву и скрылся. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство», кроме того следователи будут просить суд арестовать его.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.