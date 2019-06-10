Мужчину выбросило из окна: в Нижнем Тагиле в многоэтажке прогремел взрыв газа

В Нижнем Тагиле в многоэтажке на Черноисточинском шоссе, 42 прогремел взрыв. По предварительной информации, в здании произошел хлопок газа. Очевидцы сообщают, что один из жильцов погиб. Взрывной волной его выкинуло с четвертого этажа.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

- Ударной волной мужчину из горящей квартиры выбросило на улицу, медики оказывают ему помощь. По автолестнице с 4-го и 5-го этажей спасены пожарными два человека. Из подъезда проводится эвакуация людей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

С официальным комментарием выступил и пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полицейского главка 19:10 по местному времени. В многоэтажном жилом доме горят квартиры на четвертом и пятом этаже. На место оперативно прибыли все экстренные службы города, наряды ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта. Следственно-оперативную группу возглавляет лично полковник начальник полиции Нижнего Тагила, полковник Ибрагим Абдулкадыров. Представители уже установили, что дом газифицирован. Не исключено, что инцидент мог произойти из-за утечки. Более подробные причины анализируются и устанавливаются. На месте работают представители МЧС, «скорой» помощи и МЧС. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем. Это мужчина, которого выкинуло из квартиры. Сейчас врачи борются за его жизнь. Наши коллеги из МЧС также эвакуировали по пожарной лестнице еще несколько человек. К месту пожара выдвинулись представители мэрии Нижнего Тагила. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - отметил полковник Горелых.

Также к расследованию ЧП подключился и Следственный комитет.

- Следователи СКР по Ленинскому району г. Нижний Тагил в настоящее время работают на месте происшествия - возгорании в одной из квартир по ул. Черноисточинское шоссе.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека (мужчина и две женщины). Информация о состоянии их здоровья сейчас уточняется. Причины и точные обстоятельства произошедшего выясняются следователями СКР в рамках проверочных мероприятий, - заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Вот, что пишут очевидцы ЧП в социальных сетях:

- Мы как раз мимо проезжали, когда взрыв произошёл. Вначале подумали, что у кого-то просто колесо лопнуло, а потом смотрим, чёрный дым повалил, - рассказала Юлия Пашкова в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Позже стало известно, что врачи также оказывают помощь пострадавшей женщине.

Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку на соблюдение правил пожарной безопасности в многоквартирном доме. Точные причины происшествия установят после проведения исследования.

Напомним, что в начале прошлого года в Екатеринбурге подъезд одного из домов в Пионерском поселке буквально взлетел на воздух из-за взрыва газовых баллонов.

Кроме этого недавно в квартире по улице Анатолия Мехренцева взорвался самогонный аппарат. Позже стало известно, что в квартире проживала семья высокопоставленного следователя СКР.