2019-06-10T12:12:45+03:00
Спорт

«Нужно 12 голосов из 23»: оценочная комиссия рассказала, как Екатеринбургу получить право на Универсиаду-2023

В столицу Урала прибыли члены Международной федерации студенческого спорта
Данил СВЕЧКОВ
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Во время визита члены комиссии осмотрят все объекты, которые готовятся под игры Универсиады. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиВо время визита члены комиссии осмотрят все объекты, которые готовятся под игры Универсиады. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Екатеринбург продолжает бороться за то, чтобы провести у себя еще одно международное спортивное событие. Год назад мы принимали футболистов из разных стран на играх мундиаля, а сейчас, вот, готовимся принять летнюю Универсиаду 2023 года. Это почти Олимпийские игры, но среди студентов. Сегодня, чтобы посмотреть, насколько город готов к ней, Урал посетила оценочная комиссия Международной федерации студенческого спорта (FISU).

– Большинство объектов уже готовы к проведению мероприятий, – отметил Олег Матыцин, президент FISU. – Во многом этому способствовало проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Город обладает опытом проведения международных событий. Видим, что площадка, которая готовится для Универсиады, в дальнейшем будет реализована под кампус Уральского федерального университета и будет работать на благо города и России.

Во время Универсиад, также, как и во время Олимпийских игр, проводится эстафета с факелом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время Универсиад, также, как и во время Олимпийских игр, проводится эстафета с факелом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время визита члены комиссии осмотрят все объекты, которые готовятся под игры Универсиады. По итогам они подготовят отчет, который будет внимательно изучен на заседании исполнительного комитета FISU.

– Мы довольны и поражены тем проектом, который нам предложен Екатеринбургом, – добавил Эрик Сайнтронд, генеральный секретарь FISU. – Надеемся, что по истечении 45 минут, отведенных для презентации Екатеринбурга в Неаполе перед принятием итогового решения, все члены исполнительного комитета проголосуют за предоставление Екатеринбургу права принимать Универсиаду. У нас есть 23 члена исполнительного комитета. А для принятия положительного решения необходимо 12 голосов.

Кстати, кроме Екатеринбурга за право провести Универсиаду-2023 ни один город мира пока больше не заявлялся. Предыдущая Универсиада 2019 года, кстати, прошла тоже в России – в Красноярске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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