2019-06-10T09:54:55+03:00
Общество

«Вспомнила трагедию в «Зимней вишне»: самая красивая сотрудница Росгвардии спасла от пожара Театр эстрады в Екатеринбурге

Прапорщик Анна Храмцова вовремя заметила задымление в гримерке
Олег Галимов
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Девушка не только любящая жена и заботливая мать, но и двукратная чемпионка Свердловской области по фитнес-бикиниДевушка не только любящая жена и заботливая мать, но и двукратная чемпионка Свердловской области по фитнес-бикиниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фитнес-дива и самая красивая сотрудница Росгвардии прапорщик Анна Храмцова спасла екатеринбургский Театр эстрады от потенциальной трагедии. Все произошло во время награждения на фестивале ансамблей песни и пляски войск национальной гвардии РФ.

Примечательно, что в этот же день уральская красавица праздновала свой день рождения.

Анна Храмцова вместе с коллегами в Театре эстрады. Фото: личная страница героини в соцсетях

Анна Храмцова вместе с коллегами в Театре эстрады. Фото: личная страница героини в соцсетях

- Перед выходом на сцену я находилась в гримерке, - рассказала «КП» прапорщик Храмцова. – Услышала запах горения, но ничего открытого огня нигде не было, даже розетки были пустые. И вот до выхода пять минут, а я понимаю, что нужно все проверить, к тому же я выходила последней. Начала разгребать вещи, сложенные в кучу и увидела в самом низу свитер, который начал плавиться от раскаленной лампы. Убрала вещи подальше от светильника и со спокойной душой вышла из гримерки. Потом рассказала о случившемся коллегам, страшно представить, что бы было в случае возгорания! Сразу вспомнила прошлогоднюю трагедию в «Зимней вишне».

Анна Храмцова приняла участие во всероссийском конкурсе «Краса Росгвардии» после победы в региональном этапе проводимым «Комсомолкой».

Почти все свободное время Анна посвящает своей семье, воспитанию маленькой дочки. Не так давно она начала увлекаться бодибилдингом, но уже является двукратной чемпионкой Среднего Урала по фитнес-бикини.

Уральская красавица Анна Храмцова в спортзале. Видео: Instagram.Ягодицы это второе лицо девушки! - написала девушка в своем посте! другой источник

Прапорщик Храмцова работает в Управлении вневедомственной охраны. Фото: личная страница героини в соцсетях

Прапорщик Храмцова работает в Управлении вневедомственной охраны. Фото: личная страница героини в соцсетях

Храмцова добавила, что сейчас готовится к соревнованиям, которые пройдут осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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