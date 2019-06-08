2019-06-08T11:24:38+03:00
Происшествия

Тушить будут с вертолета: в Свердловской области горит исправительная колония

Огонь уже охватил площадь в 2000 квадратных метров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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При необходимости заключенных переведут в другие колонииПри необходимости заключенных переведут в другие колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области сегодня ликвидируют крупный пожар в исправительной колонии № 8 поселка Гари. По предварительной информации, возгорание началось в двух ангарах, где находится цех деревообработки.

Так как большинство строений в ИК деревянные, пламя мгновенно распространилось и на другие здания, в том числе три барака для проживания осужденных и производственный склад. На данный момент в огне полыхают 2000 квадратных метров.

- В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 35 человек личного состава. Дополнительно к месту пожара следует опорный пункт пожаротушения из Верхотурья. Также из Екатеринбурга в Гари вылетает вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар в колонии в Свердловской области.

Следить за ходом спасательной операции будет лично начальник ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев. Он уже направляется к месту ЧП. Пока пожарные еще борются с огнем, прокуратура уже организовала проверку.

- Не надо исключать природный фактор. Солнце могло попасть на стекло и вызвать пожар, потому что колония построена в основном из дерева, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. - Кроме того, ИК-8 находится в лесной зоне.

Информация о пострадавших не поступала. При необходимости заключенных переведут в другие колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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