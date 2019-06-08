2019-06-08T10:42:17+03:00
Происшествия

«Они уже на зубах хрустят»: жители поселков под Нижними Сергами просят спасти их от нашествия мух

Люди винят в страданиях птицефабрику, которая, по их словам, складирует вблизи жилых домов куриный помет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"
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- Мы вроде не заключенные, но живем в своих домах, словно в тюрьме, наружу просто-напросто не выйти. Везде мухи, чуть ли не зубах хрустят, - жалуется Елена из поселка Лазоревый.

С наступлением тепла жители посёлков Лазоревый и Дружинино страдают от нашествия насекомых. Они облепили буквально все вокруг: дороги, дома, почтовые ящики и машины. Чтобы не попасть под атаку мух, люди по улице передвигаются перебежками, а без надобности вообще не выходят.

Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

- Это какой-то ад. Дорога мухами облеплена так, что из-за них даже асфальта не видно. А когда едешь, под колесами стоит жуткий хруст, - рассказывает местный житель Антон. - Сейчас лето, жарко, а нам даже окна в домах не открыть. Переживаем за себя и детей - мухи же переносчики многих инфекций. Да и с урожаем непонятно, что будет. У нас грядки с ягодами, яблони, груши - все в мухах. Можно это потом будет в пищу употреблять, нет?!

В своих страданиях местные жители винят Среднеуральскую птицефабрику. По словам людей, предприятие регулярно свозит и складирует вблизи домов куриный помет.

Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

- Это началось еще год назад. Помет скидывают прямо на поля, которые являются сельхозугодиями. Говорят, что это якобы удобрения, но на самом деле - это отходы III класса опасности, - продолжает Антон. - Ветром эту вонь несет к поселкам - дышать нечем. Плюс здесь же плодятся мухи, откладывая полчища личинок.

Между тем работники предприятия утверждают, что никакой вины в насекомом катаклизме с их стороны нет. Фабрика работает согласно установленным нормам.

Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

- Очередной вброс и клевета на птицефабрику, пару дней назад была новость, что якобы в озеро Черемшанка скинули кости, типа птицефабрика Среднеуральская, а оказалась местная шаурмечная. У фабрики есть цех утилизации отходов, нет смысла их вывозить. Непонятно, почему всех собак уже несколько лет свешивают на птицефабрику. Наверно, потому что проще обвинить того, за кем уже были нарушения, - говорит работница предприятия Анастасия.

Люди уже обратились к местным властям, но никакой реакции от них пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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