Ядовитые учения: свердловские медики помогли пострадавшим в условной утечке хлора

Пятница, 7 утра, ЧП на улице Вилонова в Екатеринбурге. Цистерна с хлором попала в аварию и опасное вещество распространилось в воздухе. Пострадало больше сотни людей. Но к счастью, это всего лишь учения.

Пострадавших привозили на скорой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабная тренировка проходила на территории Центральной городской больницы № 7. Медики и спасатели отрабатывали, как действовать в случае массового отравления хлором. В лазарет привозили пострадавших на скорой. В общей сложности 120 человек. Пациенты с разной степенью тяжести поступали в токсико-терапевтическое отделение или реанимацию, где каждому оказали помощь.

- Все пострадавшие имеют на кожных покровах пары хлора. Мы обрабатываем их, а также слизистую двухпроцентным раствором соды, - пояснил начальник сортировочной бригады Денис Красилов.

Первую помощь оказывали прямо на улице, затем людей распределяли по отделениям. Пришлось задержаться в больнице и тем, кто не жаловался на самочувствие. При отравлении хлором в течении трех часов состояние может резко ухудшиться.

Первую помощь оказывали прямо на улице, затем людей распределяли по отделениям.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тренировке принимали участие 200 медиков, несколько месяцев врачи проходили специальное обучение. А вот в роли пострадавших выступили курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

- Учитывая современную обстановку в мире, применение отравляющих веществ в настоящее время происходит. К счастью, не в нашей стране. От умения лечебных учреждений в таких экстремальных условиях принимать сложные решения по оказанию помощи большому количеству пострадавших зависит исход и жизни людей, - отметил заместитель начальника здравоохранения администрации города Екатеринбурга Виктор Адодин.

Несколько месяцев врачи проходили специальное обучение.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом подобные учения продолжатся и в других больницах Свердловской области. Врачи будут отрабатывать уже массовые поступления при инфекционных заболеваниях, отравляющих веществах биологического характера и травмах.

Репортаж с учений смотрите по ссылке.