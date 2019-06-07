«Предложили более высокую должность»: бывший глава цирка Екатеринбурга перестал судиться с «Росгосцирком»

Анатолий Марчевский, бывший директор екатеринбургского цирка, отказался от иска к «Росгосцирку». Он судился с головным предприятием из-за своего увольнения. Осенью минувшего года московское руководство обвинило Марчевского в затянувшемся ремонте здания цирка и нарушениях пожарной безопасности, обнаруженных сотрудниками МЧС. Сам же экс-директор объяснял сложившуюся ситуацию недостаточным финансированием, которое приходило из столицы. Но сегодня стало известно, что «Росгосцирк» неожиданно восстановил Марчевского в должности.

- Новый генеральный директор «Росгосцирка» разобрался в ситуации и отменил приказ о моем увольнении, - поделился Анатолий Марчевский. - Он даже предложил мне занять должность советника генерального директора. Я лично благодарен Владимиру Леонидовичу Шемякину (и.о. генерального директора «Росгосцирка», - Ред.) за доверие, которое он проявил ко мне. Также хочу выразить благодарность всем, кто меня поддерживал, и всем, кто в меня верил.

С должности директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского уволили в феврале.

Несмотря на восстановление в должности, руководить екатеринбургским цирком Анатолий Марчевский скорее всего не сможет.

- Я же не могу быть сразу на двух должностях, - объясняет Марчевский. - Но мой рабочий кабинет по-прежнему будет находиться в екатеринбургском цирке. Генеральный директор «Росгосцирка» пошел мне навстречу и позволил оставаться в Екатеринбурге. Ведь я депутат Законодательного собрания и должен до конца оправдать доверие, которое мне оказали избиратели.

По словам Анатолия Марчевского, на должности советника гендиректора «Росгосцирка» он будет заниматься организацией фестивалей и творческим развитием цирков.

- Первое, что я буду делать - возвращать детскую студию в цирк, - говорит Анатолий Марчевский. - Нам нужна смена, подрастающее поколение. Думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос и наши дети вернуться в цирк.

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