2019-06-07T15:33:48+03:00
Общество

Ворона в веревке и голубь в проводах: екатеринбуржец за сутки спас двух запутавшихся птиц

Обоих пернатых на выхаживание забрали неравнодушные очевидцы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
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Обычно зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков выезжает на вызовы по спасению кошек или собак, но на этот раз мужчине пришлось вызволять нескольких птиц. За сутки в беду попали вороненок и голубь.

Вороний птенец висел вниз головой на дереве на улице Ветеринарная. Маленький пернатый вывалился из гнезда, но вместо того, чтобы впервые полететь, застрял в висевшей на ветках веревке в 10 метрах от земли.

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

- Гнёзда часто располагаются в крайне труднодоступных местах, но этот случай оказался простым - гнездо находилось непосредственно у ствола толстой осины. Отцепить вороненка от веревки прямо на дереве не удалось, пришлось вырвать веревку из гнезда и спустить птицу вниз. Вороненок смог спланировать и приземлился недалеко от дерева. Интересно, что в ходе этой операции взрослых птиц рядом не было, хотя обычно они яростно защищают свои гнёзда, - вспоминает Евгений Зенков.

Уже на земле с лапки птенца убрали остатки веревочного капкана. К сожалению, лапка была сильно искривлена. В добавок ко всему у несчастного вороненка оказалось повреждено крыло - маховых перьев, необходимых для полета, на нем было слишком мало, а имевшиеся поломались.

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

- Воронёнок беспомощно лежал на земле, иногда раскрывая клюв в ожидании еды. Стало ясно, что оставить его нельзя. Подсадить обратно в гнездо было осуществимо, но не имело смысла. Он выпал бы снова, а взрослых ворон рядом видно не было, - говорит зооспасатель. - В очередной раз оценил пословицу про сто рублей и сто друзей. Удалось найти место, где птицу приняли. Простой вызов обернулся дальней поездкой, отнявшей полдня, но это дало птенцу шанс.

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

А уже через несколько часов Евгений Зенков спешил на помощь к голубю, который застрял лапой между двумя кабелями на высоте третьего этажа на улице Гастелло. О пострадавшей птице сообщила местная жительница, которая сама вызвалась съездить на машине за спасателем, а после она же отвезла голубя на выхаживание.

Спасение застрявшего голубя.Видео: группа ЗооСпас в Екатеринбурге в ВК

ИСТОЧНИК KP.RU

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