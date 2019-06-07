Ворона в веревке и голубь в проводах: екатеринбуржец за сутки спас двух запутавшихся птиц
Обычно зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков выезжает на вызовы по спасению кошек или собак, но на этот раз мужчине пришлось вызволять нескольких птиц. За сутки в беду попали вороненок и голубь.
Вороний птенец висел вниз головой на дереве на улице Ветеринарная. Маленький пернатый вывалился из гнезда, но вместо того, чтобы впервые полететь, застрял в висевшей на ветках веревке в 10 метрах от земли.
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
- Гнёзда часто располагаются в крайне труднодоступных местах, но этот случай оказался простым - гнездо находилось непосредственно у ствола толстой осины. Отцепить вороненка от веревки прямо на дереве не удалось, пришлось вырвать веревку из гнезда и спустить птицу вниз. Вороненок смог спланировать и приземлился недалеко от дерева. Интересно, что в ходе этой операции взрослых птиц рядом не было, хотя обычно они яростно защищают свои гнёзда, - вспоминает Евгений Зенков.
Уже на земле с лапки птенца убрали остатки веревочного капкана. К сожалению, лапка была сильно искривлена. В добавок ко всему у несчастного вороненка оказалось повреждено крыло - маховых перьев, необходимых для полета, на нем было слишком мало, а имевшиеся поломались.
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
- Воронёнок беспомощно лежал на земле, иногда раскрывая клюв в ожидании еды. Стало ясно, что оставить его нельзя. Подсадить обратно в гнездо было осуществимо, но не имело смысла. Он выпал бы снова, а взрослых ворон рядом видно не было, - говорит зооспасатель. - В очередной раз оценил пословицу про сто рублей и сто друзей. Удалось найти место, где птицу приняли. Простой вызов обернулся дальней поездкой, отнявшей полдня, но это дало птенцу шанс.
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
А уже через несколько часов Евгений Зенков спешил на помощь к голубю, который застрял лапой между двумя кабелями на высоте третьего этажа на улице Гастелло. О пострадавшей птице сообщила местная жительница, которая сама вызвалась съездить на машине за спасателем, а после она же отвезла голубя на выхаживание.
Спасение застрявшего голубя.Видео: группа ЗооСпас в Екатеринбурге в ВК
ИСТОЧНИК KP.RU