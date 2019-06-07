«Коллектив страшно обеспокоен»: в Уральском институте кардиологии боятся увольнения главного врача

Сотрудники Уральского института кардиологии опубликовали в сети Интернет публичное обращение к губернатору Свердловской области. Они просят сохранить место главного врача института за Яном Габинским, который руководит кардиоцентром с 1985 года. 17 июля у него должен истечь срок действия очередного контракта, и коллеги переживают, что следующего с ним уже не подпишут.

– Обычно главных врачей оповещают о том, что контракт им будет продлен, за два месяца до конца действующего контракта, – объясняет Светлана Яковлева, заведующая научно-образовательным отделом Уральского института кардиологии. – Но этого не происходит, а до 17 июля осталось чуть больше месяца. Коллектив страшно обеспокоен. Мы начали активные действия. Написали письмо губернатору, но ответа пока не получили. А время идет.

В ролике, опубликованном в Интернете, сотрудники клиники призывают подписать с Яном Габинским бессрочный контракт. Впрочем, отмечают они, это лишь идеальный вариант, который на практике вряд ли осуществим.

– Нам, конечно, хотелось бы бессрочный контракт, но мы понимаем, что по законодательству можно заключить его только до 9 октября 2022 года, когда Яну Львовичу исполнится 70 лет. Поэтому хотим продления контракта хотя бы на этот срок, – добавляет Светлана Яковлева.

Тем временем в областном Министерстве здравоохранения говорят, что об увольнении Яна Габинского речи пока не идет.

– Ян Габинский работает в соответствии со своим контрактом. Он истекает 17 июля, – поясняет Константин Шестаков, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области. – У нас с руководителями учреждений здравоохранения заключаются одногодичные и двухгодичные контракты. Это общая практика. Бывают и трехгодичные контракты.