Ученые выяснили - «курковые зоны» чаще всего являются источником боли в спине

Наши мышцы, как неутомимые работяги, выполняют каждый наш каприз, каждое наше желание – танцуем, бегаем, ходим и часами сидим, порой не задумываясь, какую колоссальную нагрузку приходится им выносить.

Иногда эти нагрузки не проходят бесследно – мышцы перенапрягаются, спазмируются, затем в них образуются болезненные уплотнения, так называемые «курковые зоны» или триггеры – это участки измененных мышечных волокон, весьма болезненных при прикосновении, боль от которых может распространяться на отдалённые участки тела. Они могут быть размером с вишневую косточку, а могут достигать размера двух спичечных коробков – все зависит от размера мышц. Триггеры могут быть в любом месте, но чаще находятся там, где существует повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Выяснилось, именно «курковые зоны» чаще всего являются причиной боли в спине, шее, тазу и между лопатками. Начинает страдать качество жизни – больно сидеть, нагибаться, выполнять работу по дому.

Что же делать?

Существует несколько способов инактивации триггерных точек – введение сухой иглы в триггер, точечный массаж, специальные техники мануальной терапии.

В последнее время для разрушения этих коварных «курковых зон» в Европе используются современные аппараты физиотерапии, такие как ударно-волновая терапия (при нажатии переход по ссылке. С помощью данной процедуры возможно добиться удивительно быстрых результатов – боль уходит за несколько сеансов и к человеку возвращается радость движения.

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