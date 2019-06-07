2019-06-07T12:23:59+03:00
На здоровье

Ученые выяснили - «курковые зоны» чаще всего являются источником боли в спине

Врачи Екатеринбурга делятся истинными причинами проблем позвоночника
Поделиться:
Центр в Екатеринбурге ждет пациентов. Фото: предоставлено клиникойЦентр в Екатеринбурге ждет пациентов. Фото: предоставлено клиникой
Изменить размер текста:

Наши мышцы, как неутомимые работяги, выполняют каждый наш каприз, каждое наше желание – танцуем, бегаем, ходим и часами сидим, порой не задумываясь, какую колоссальную нагрузку приходится им выносить.

Иногда эти нагрузки не проходят бесследно – мышцы перенапрягаются, спазмируются, затем в них образуются болезненные уплотнения, так называемые «курковые зоны» или триггеры – это участки измененных мышечных волокон, весьма болезненных при прикосновении, боль от которых может распространяться на отдалённые участки тела. Они могут быть размером с вишневую косточку, а могут достигать размера двух спичечных коробков – все зависит от размера мышц. Триггеры могут быть в любом месте, но чаще находятся там, где существует повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Выяснилось, именно «курковые зоны» чаще всего являются причиной боли в спине, шее, тазу и между лопатками. Начинает страдать качество жизни – больно сидеть, нагибаться, выполнять работу по дому.

Что же делать?

Существует несколько способов инактивации триггерных точек – введение сухой иглы в триггер, точечный массаж, специальные техники мануальной терапии.

В последнее время для разрушения этих коварных «курковых зон» в Европе используются современные аппараты физиотерапии, такие как ударно-волновая терапия (при нажатии переход по ссылке. С помощью данной процедуры возможно добиться удивительно быстрых результатов – боль уходит за несколько сеансов и к человеку возвращается радость движения.

В Екатеринбурге данные технологии представлены в клинике неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр».

Специально обученные врачи вертебрологи медицинского центра разберутся даже в самых сложных, запущенных случаях. Составят программу реабилитации именно вашей проблемы.

Остеохондроз, артроз, "пяточную шпору", ушибы и растяжения, грыжу межпозвонкового диска стало легко лечить в нашем городе – теперь, когда есть клиника неврологии «Вертеброцентр»

Посмотрите видео о центре и узнайте о нас за 3 минуты!

Перед назначением процедуры обязательна консультация врача-вертебролога. Запись по телефону: +7 (343) 363-05-84 или на сайте.

Адрес центра: Екатеринбург, улица Калинина, 22.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ООО «Вертеброцентр» - Лицензия ЛО-66-01-005525.Клиника неврологии и мануальной терапии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»
На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд
Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае
Пришли на барбекю: компания бобров на Плотинке удивила екатеринбуржцев
В Кушве водитель, пытаясь скрыться после наезда на ребенка, врезался в забор дома
В Екатеринбурге растаскивают арматуру на Макаровском мосту
Вдохновил MONATIK: свердловчане устроили зажигательные танцы с трюками на парковке ТЦ
На Урале ищут девушку, два месяца назад сбежавшую из центра соцпомощи
У ребенка разбита голова: в Нижнем Тагиле пассажирская «Газель» сбила 14-летнюю школьницу
Депутат Гордумы Екатеринбурга: нужно создать «Площадку согласия» для определения места для возведения храма
В Екатеринбурге осудили женщину, которая с любовником открыла бордель
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
В выходные на Среднем Урале потеплеет до +27
На Урале железнодорожный мастер украл рельсы, чтобы проложить из них новые пути для бизнесменов
В Екатеринбурге за долги арестовали кислородную станцию
В Екатеринбурге гаишники вычислили виновника смертельного ДТП по отломившемуся боковому зеркалу
«Перенесли на болото»: штабу Алексея Навального запретили провести митинг в центре Екатеринбурга
«Желают гореть в аду, а потом зовут работать на благо культуры»: уральского драматурга Николая Коляду пригласили в Госдуму
От спорта до экологии в Нижнем Тагиле: область заключила пять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме
В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, прострелившего соседке окно
Проверка слуха: на Урале будут выпускать сувениры, посвященные перевалу Дятлова
Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии
На трассе Екатеринбург-Тюмень по ночам будут перекрывать движение
В больнице Каменска-Уральского трехмесячный малыш упал с кушетки во время процедуры