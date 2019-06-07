«Мы сделали все, что смогли»: в Екатеринбурге снесли старинную водонапорную башню
На Сортировке снесли старинную водонапорную башню на улице Червонная. Местные жители до последнего надеялись, что городские власти откажутся от этой идеи, но за считанные секунды экскаватор сравнял кирпичную постройку с землей. От нее остались лишь руины.
- Мы сделали все, что смогли. Прощай, - написал в Facebook местный житель Ильдар Хабибуллин.
Снос водонапорной башни на Сортировке.Видео: Ильдар Хабибуллин! другой источник
Чиновники провели конкурс на демонтаж башни еще весной. На прошлых выходных подрядчик хотел приступить к работе, но активисты на время помешали сносу.
Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» / Алина Медова
Все это очень напоминает историю со сносом заброшенной телебашни в 2018 году. Сейчас на ее месте собираются построить ледовую арену УГМК.
ИСТОЧНИК KP.RU