2019-06-07T09:58:17+03:00
Общество

«Мы сделали все, что смогли»: в Екатеринбурге снесли старинную водонапорную башню

За считанные минуты от нее остались лишь руины [видео]
Олег Галимов
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Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» / Алина МедоваФото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» / Алина Медова
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На Сортировке снесли старинную водонапорную башню на улице Червонная. Местные жители до последнего надеялись, что городские власти откажутся от этой идеи, но за считанные секунды экскаватор сравнял кирпичную постройку с землей. От нее остались лишь руины.

- Мы сделали все, что смогли. Прощай, - написал в Facebook местный житель Ильдар Хабибуллин.

Снос водонапорной башни на Сортировке.Видео: Ильдар Хабибуллин! другой источник

Чиновники провели конкурс на демонтаж башни еще весной. На прошлых выходных подрядчик хотел приступить к работе, но активисты на время помешали сносу.

Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» / Алина Медова

Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» / Алина Медова

Все это очень напоминает историю со сносом заброшенной телебашни в 2018 году. Сейчас на ее месте собираются построить ледовую арену УГМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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