Два человека погибли: в Екатеринбурге должники самовольно подключились к электросети и подожгли себя и соседей

В Екатеринбурге минувшей ночью в Суворовском переулке произошел крупный пожар. Около 1:00 здесь вспыхнул частный деревянный дом на две семьи.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам соседей, жильцы одной из квартир вели асоциальный образ жизни: часто пили, не платили по коммунальным счетам. В результате за долги им отключили электричество. Долгое время люди жили без света, но недавно решили вернуть себе блага цивилизации и подключились к сети нелегально. Местные жители уверены, что именно это спровоцировало пожар.

В результате возгорания в огне погибли хозяева - мужчина и женщина. Еще один мужчина был спасен прибывшими пожарными через окно.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Во второй квартире дома проживали бабушка, ее дочь и маленькая внучка. К счастью, вся семья успела вовремя выбраться наружу еще до приезда спасателей.

- По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Очаг возгорания находился в одной из комнат квартиры, где проживали погибшие мужчина и женщина. Точные данные о их личностях выясняются. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В тушении пожара принимали участие 23 огнеборца. Спустя два часа пожар был потушен, однако жилой дом выгорел полностью, оставив людей без крыши над головой, вещей и документов.