«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, станет помощником депутата Госдумы

Владислав Рябухин, известный на всю страну как «очкарик» из Екатеринбурга, станет помощником депутата Госдумы Дмитрия Ионина. О решении взять юношу «под крыло» «КП» сообщил сам парламентарий. Такая новость явно обрадовала парня: в скором времени у Влада будет свадьба, он и его девушка ждут появление первенца.

Возможно, Рябухин начнет карьеру в политике после освобождения из колонии. Фото: Facebook Дмитрия Ионина

Популярность «очкарик» обрел после того, как летом 2017 года подрался с Саргисом Арутюняном. Худощавому Владу потребовался всего один удар, чтобы отправить мажора-южанина в нокдаун.

В результате его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Суд назначил парню выплатить пострадавшему 410 тысяч рублей и 300 часов обязательных работ. Но из-за прогулов последнее наказание было заменено на реальный срок.

- К сожалению, Владу не удалось избежать срока в колонии-поселения, который ему назначили вместо обязательных работ. – рассказывает «КП» депутат Ионин. – Я всегда его поддерживал и понимал, что добро должно быть с кулаками. Он будет моим помощником на общественных началах, без зарплаты. Будет помогать людям, привлекать внимание, решать проблемы по мере сил и возможности. А сил у Влада, как показала жизнь - много. Теперь их направим в полезное обществу русло.

На фото - Саргис Арутюнян. После драки с Владом он несколько месяцев провел в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ

Рябухин отправится в колонию уже в середине июня. Несмотря на решение суда, он категорически отказывается выплачивать компенсацию пострадавшему в драке с ним Арутюняну. Влад зарабатывает на жизнь как таксист и бригадир строительного подряда.

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