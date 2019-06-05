ОМОН исчезает от кусочка пиццы: появилась онлайн-игра по мотивам противостояний в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге

Споры о том, где и почему нужно строить храм святой Екатерины еще долго не утихнут в Екатеринбурге. Но теперь сторонники сквера могут узнать себя в онлайн-игре, которую создали по мотивам противостояний.

Вот так выглядит сквер в реальной жизниФото: Алексей БУЛАТОВ

Сюжета как такового нет, главный персонаж просто бегает по площади у Драмтеатра. Основные действия – ломание того самого забора (который в реальной жизни снесли – прим.ред.) и бросание кусков пиццы. Именно на эту еду в игре сбегаются бойцы ОМОНа, но после сближения с ними они исчезают в синей воронке.

А так в первой онлайн-игре о нем. Фото: скриншот

- Разработка игры заняла три дня, но потом две недели ушло на доработку, - рассказывает «КП» дизайнер Роман Дик. – В скором времени появится и мобильная версия игры. Ее основная цель – проникнуть за забор и пробраться к таинственной палатке. Что в ней? Пусть каждый сам попробует узнать.

Смотрите, там даже есть уличные музыканты. Все как было на самом деле! Фото: скриншот

В игре также присутствуют главные действующие лица, которых можно было встретить в сквере во время несогласованных акций. Среди них Иннокентий Шеремет, Ринат Низамов, Александр Цариков, Дмитрий Колезев, отец Миняйло и другие.

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