Свердловская область оказалась на последнем, 85-м, месте в национальном экологическом рейтинге

Увы и ах! Если в чем-то наш регион и преуспевает, то точно не в экологии. Так, общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» на днях составила экологический рейтинг, чтобы определить самые «чистые» и самые «грязные» регионы страны. На первом месте в нем оказалась Тамбовсrая область. А вот на последнем, 85-м стоим мы, Свердловская область.

– Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, – считает Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля». – Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора.

На предпоследнем месте в рейтинге, кстати, оказался наш сосед – Челябинская область. Также в аутсайдерах Тульская область, Якутия, Забайкальский и Красноярский край, а также Московская область.