2019-06-05T10:52:09+03:00
Общество

Свердловская область оказалась на последнем, 85-м, месте в национальном экологическом рейтинге

Среди аутсайдеров также Челябинская и Московская область
Данил СВЕЧКОВ
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«Мусорная реформа в России продолжает буксовать», - уверены составители рейтинга.«Мусорная реформа в России продолжает буксовать», - уверены составители рейтинга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы и ах! Если в чем-то наш регион и преуспевает, то точно не в экологии. Так, общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» на днях составила экологический рейтинг, чтобы определить самые «чистые» и самые «грязные» регионы страны. На первом месте в нем оказалась Тамбовсrая область. А вот на последнем, 85-м стоим мы, Свердловская область.

– Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, – считает Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля». – Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора.

На предпоследнем месте в рейтинге, кстати, оказался наш сосед – Челябинская область. Также в аутсайдерах Тульская область, Якутия, Забайкальский и Красноярский край, а также Московская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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