Газовая компания, из-за сотрудников которой в Нижней Салде сгорела квартира, выплатит жильцам 2,4 миллиона

Прокуратура Свердловской области вмешалась в конфликт между компанией «ГАЗЭКС» и семьей Сушковых. В январе по вине газовщиков у Инги и Валерия сгорела квартира в Нижней Салде, из-за чего им до сих пор приходится жить у родственников.

– Сотрудники «ГАЗЭКС», приходившие на плановую проверку оборудования предложили наш старый кран заменить на новый, – вспоминает Инга Сушкова. – Я готовила им кофе на кухне, смотрю, кран они уже сняли, а трубу газовую ветошью заткнули. Потом слышу звук, как от срабатывания пьезоэлемента и тут же облако огня поднимается к потолку. Один из рабочих крикнул: «Леха, беги, перекрывай стояк».

Пламя быстро распространилось по квартире и уничтожило все имущество в ней. Люди тогда не пострадали – успели выбраться – но общий ущерб имуществу составил 2,5 миллиона рублей. Сразу после случившегося в газовой компании заявили, что полностью возместят жильцам материальный ущерб. Однако спустя месяц появилась информация, что возмещать ущерб будет не сама компания, а сотрудники, допустившие пожар.

Во время пожара также пострадали квартиры этажом выше и ниже. Но их жильцы в прокуратуру пока не обращались. Фото: Татьяна Шнянина

– Заявка абонента о проведении работ по замене крана в АО «ГАЗЭКС» не подавалась, – сообщали тогда в пресс-службе компании. – Работы по замене крана проводились по личной договоренности данных работников с абонентом в обход АО «ГАЗЭКС».

Испугавшись, что простые рабочие не смогут возместить им ущерб, семья Сушковых обратилась за помощью в прокуратуру. А уже ее сотрудники через суд доказали, что ответственность за пожар несет газовая компания, а не отдельные сотрудники.

– Мы доказали, что на этот дом у компании «ГАЗЭКС» был акт-заявка о выполнении работ по техническому обслуживанию, – объясняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – А сотрудники, допустившие пожар, работали в «ГАЗЭКС» по трудовому договору. Верхнесалдинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил частично. На АО «ГАЗЭКС» возложена обязанность возместить заявительнице затраты на восстановление имущества, находящегося в квартире, и затрат на восстановление объекта недвижимости - квартиры в размере свыше 2,4 миллионов рублей, а также расходы на проведение независимой экспертизы в размере 10 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцам квартиры в Нижней Салде, сгоревшей по вине газовщиков, отказались возмещать ущерб

Уже месяц Инга и Валерий Сушковы не могут вернуться к себе домой. До 18 января они жили в квартире в Нижней Салде, но теперь вынуждены тесниться в квартире у родителей. А причиной тому пожар, который случился у них в квартире по вине газовщиков. (Подробности)

«Они пришли работать в квартиру неофициально»: в газовой компании рассказали, как их сотрудники спалили квартиру в Нижней Салде

В минувшую пятницу в Нижней Салде пострадали три квартиры. Одна сгорела, другая, что этажом выше, закоптилась, третья, которая этажом ниже, была затоплена водой, когда пожарные боролись с огнем. А виной всему газовщики. (Подробности)

«Сгорели две кошки и техника на полмиллиона»: в Нижней Салде газовщики спалили квартиру, когда меняли кран, не отключив газ

Очередной дом пострадал из-за вспышки газа. На этот раз на Урале. В Нижней Салде в пятиэтажном доме почти полностью выгорела трехкомнатная квартира. А виной всему, как уверяют жильцы, газовщики. (Подробности)