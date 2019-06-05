2019-06-05T08:52:11+03:00
Общество

На Урале шторм ломает деревья, опрокидывает лавочки и гнет дорожные знаки: фоторепортаж с улиц

Второй день в Свердловской области сохраняется штормовое предупреждение
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В непогоду машину рядом с деревьями лучше не парковать. Фото: Вячеслав Шарипов, Типичный Екатеринбург, vk.comВ непогоду машину рядом с деревьями лучше не парковать. Фото: Вячеслав Шарипов, Типичный Екатеринбург, vk.com
Изменить размер текста:

Второй день на Урале правит непогода. Непрекращающийся холодный дождь уже заставил жителей Екатеринбурга забыть о том, что всего неделю назад было солнечно и жарко, а сильный ветер успел повалить несколько деревьев.

Ветка упала. ул. Калинина.Екатеринбург

- По данным синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области сохранится вероятность сильного дождя, града, возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду, - предупреждают в МЧС. - Чтобы избежать происшествий от грозы необходимо уметь защититься.

Так, не стоит прятаться от дождя под высокими деревьями. Самые опасные из них это тополь, ель и сосна - могут упасть. Кроме того, деревья - идеальная мишень для молнии.

- Реже молния ударяет в березу и клен, - добавляют спасатели. - Почти невероятно, чтобы гроза угодила в кустарник.

О последствиях уральского шторма говорить пока рано, но определенный ущерб он нанести уже успел. Ниже мы публикуем несколько снимков из социальных сетей, сделанных очевидцами.

Материал дополняется.

У дома на Советской, 58 упало дерево на дорогу. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

У дома на Советской, 58 упало дерево на дорогу. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Во дворе на улице 40 лет ВЛКСМ у дома №29 дерево упало на три машины. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Во дворе на улице 40 лет ВЛКСМ у дома №29 дерево упало на три машины. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

А на улице 40 лет Октября вчера дерево упало между домами. К счастью, никого не зацепило. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

А на улице 40 лет Октября вчера дерево упало между домами. К счастью, никого не зацепило. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

А вот такой кадр пришел во вторник вечером из Верхней Пышмы. Фото: Инцидент.Верхняя Пышма, vk.com

А вот такой кадр пришел во вторник вечером из Верхней Пышмы. Фото: Инцидент.Верхняя Пышма, vk.com

Ветер даже умудрился погнуть дорожный знак на металлическом столбе. Фото: Наталья Андреева-Беспрозванная, Типичный Екатеринбург, vk.com

Ветер даже умудрился погнуть дорожный знак на металлическом столбе. Фото: Наталья Андреева-Беспрозванная, Типичный Екатеринбург, vk.com

Ветвь дерева рухнула на стоянку для машин. Фото: Антон Койнов

Ветвь дерева рухнула на стоянку для машин. Фото: Антон Койнов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спасатели МЧС напомнили уральцам, как вести себя во время грозы
В Екатеринбурге вынесли приговор главарю ОПГ, которая грабила салоны связи и магазины продуктов
Екатеринбурженка за 15-миллионный долг лишилась Porsche Cayenne
Уралец попытался убить мать и сына за то, что они купили дом его родственника
Один сбежал, двое не вернулись с прогулки: в Реже разыскивают трех подростков
Полиция Екатеринбурга задержала организатора несогласованного пикета в сквере у Драмтеатра
Строительство трамвайных путей в микрорайон Солнечный вынесут на общественные обсуждения Екатеринбурга
«Не хочу быть причиной для нападок»: победитель конкурса на должность пресс-секретаря мэра Екатеринбурга отказался от работы
«Денег не видели»: заключенные свердловской колонии строили яхту, за которую отказался платить заказчик
Пытавшаяся убить своего ребенка екатеринбурженка пряталась от инспекторов ГУФСИН в собачьей будке
На выходные в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина
На Среднем Урале штормовое предупреждение продлили на сутки
Нижний Тагил получил первые 500 миллионов на строительство моста через пруд
Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 1,9%
Курс на отдых: из Екатеринбурга запустят автобусные туры на Черноморские курорты
Свердловская область получит 1,5 миллиарда на расселение из аварийного жилья
В Екатеринбурге в ходе погони задержан пьяный байкер
В Екатеринбурге закроют движение по улице Мичурина
Лечение в Москве по ОМС для жителей Екатеринбурга