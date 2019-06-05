На Урале шторм ломает деревья, опрокидывает лавочки и гнет дорожные знаки: фоторепортаж с улиц

Второй день на Урале правит непогода. Непрекращающийся холодный дождь уже заставил жителей Екатеринбурга забыть о том, что всего неделю назад было солнечно и жарко, а сильный ветер успел повалить несколько деревьев.

Ветка упала. ул. Калинина.Екатеринбург

- По данным синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области сохранится вероятность сильного дождя, града, возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду, - предупреждают в МЧС. - Чтобы избежать происшествий от грозы необходимо уметь защититься.

Так, не стоит прятаться от дождя под высокими деревьями. Самые опасные из них это тополь, ель и сосна - могут упасть. Кроме того, деревья - идеальная мишень для молнии.

- Реже молния ударяет в березу и клен, - добавляют спасатели. - Почти невероятно, чтобы гроза угодила в кустарник.

О последствиях уральского шторма говорить пока рано, но определенный ущерб он нанести уже успел. Ниже мы публикуем несколько снимков из социальных сетей, сделанных очевидцами.

Материал дополняется.

У дома на Советской, 58 упало дерево на дорогу. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Во дворе на улице 40 лет ВЛКСМ у дома №29 дерево упало на три машины. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

А на улице 40 лет Октября вчера дерево упало между домами. К счастью, никого не зацепило. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

А вот такой кадр пришел во вторник вечером из Верхней Пышмы. Фото: Инцидент.Верхняя Пышма, vk.com

Ветер даже умудрился погнуть дорожный знак на металлическом столбе. Фото: Наталья Андреева-Беспрозванная, Типичный Екатеринбург, vk.com