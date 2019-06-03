2019-06-04T17:10:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге прошел III семейный праздник в честь Дня защиты детей «Карапузы, на старт!»

В соревнованиях по ползанию и бегу приняли участие почти 400 малышей
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На площадке собралось почти 1200 гостей.На площадке собралось почти 1200 гостей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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1 июня во Дворце игровых видов спорта прошли III открытые соревнования для малышей от 7 месяцев до 3 лет «Карапузы, на старт!» Мероприятие с каждым годом становится масштабнее, в это раз на площадке собралось почти 1200 гостей, из них 400 – карапузов-участников и 27 компаний-партнеров.

«Карапузы, на старт!» – это не только спортивные соревнования, но и яркий детский праздник. Вместе с партнерами «Комсомолка» подготовила для маленьких гостей и их родителей конкурсы, активности и подарки, чтобы на площадке никому не приходилось скучать.

Пока родители консультировались у сотрудников банка ВТБ по вопросам ипотеки, детки развлекались в большой игровой зоне «Волк и яйца». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока родители консультировались у сотрудников банка ВТБ по вопросам ипотеки, детки развлекались в большой игровой зоне «Волк и яйца».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достойный пример здорового образа жизни и физической активности нашим маленьким участникам показали ученики «Академии гимнастики» Екатеринбурга, которые выступили на церемонии открытия соревнований. А волонтеры Городского центра медицинской профилактики проводили для гостей зарядку в перерывах между забегами.

Академия гимнастики провела показательное выступление и организовала на площадке целый гимнастический комплекс, где малыши могли попробовать свои силы и научиться чему-то новому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Академия гимнастики провела показательное выступление и организовала на площадке целый гимнастический комплекс, где малыши могли попробовать свои силы и научиться чему-то новому.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ребенок был очень рад принимать участие, были первый раз на таком мероприятии и сразу заняли второе место, очень довольны результатом! Очень жаль, что на следующий год не попадем по возрасту...» – рассказывает Юлия Свяжина, мама чемпионки в возрастной группе от 2,5 до 3 лет.

А семья Павловых с сыном Денисом, хоть и не стали победителями, но довольны волей к победе у своего спортсмена: «Мы тоже были в первый раз, правда побоялись и ничего не выиграли, но получили море впечатлений и удовольствий! Будем тренироваться и в следующем году обязательно еще поучаствуем». Так как Денис в этом году выступал в группе от 1,5 до 2 лет, то в следующем году еще успевает в самую старшую возрастную категорию, мы ждем!

Бренд подгузников Joonies организовали на площадке зону дополненной реальности. С помощью приложения для смартфонов можно было поиграть с виртуальным песиком Джуни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бренд подгузников Joonies организовали на площадке зону дополненной реальности. С помощью приложения для смартфонов можно было поиграть с виртуальным песиком Джуни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный партнер мероприятия – сервис поиска и доставки лекарств «Аптека.ру» – приготовил дипломы и подарки в каждой номинации: игрушки для детей и семплы для родителей.

Аптека.ру привезли для гостей и участников несколько коробок подарков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аптека.ру привезли для гостей и участников несколько коробок подарков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для родителей «Карапузы, на старт!» – это еще и возможность посетить консультации различных специалистов. Банк ВТБ консультировал молодые семьи по ипотечному кредитованию с государственной поддержкой для семей с детьми, в зоне активности частного лицензированного Детского сада №517 проходили консультации опытного учителя-логопеда.

Команда Детского сада № 517 проводила консультации учителя-логопеда и организовала физические активности для малышей.

Команда Детского сада № 517 проводила консультации учителя-логопеда и организовала физические активности для малышей.

Врач-диетолог ООО «Уралбиомед» консультировал родителей по лечебному питанию «Бифилин» с высоким содержанием бифидо-; и лактобактерий, без красителей, ароматизаторов и консервантов, который рекомендован детям с первых дней жизни. А Семейный центр медицинского сопровождения «Здоровая семья» проводил консультации врача-педиатра.

«ФрутоНяня» раздавала вкусные подарки всем желающим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ФрутоНяня» раздавала вкусные подарки всем желающим.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сине-желтые дорожки уже стали фирменным фоном соревнований «Карапузы, на старт!» Для организации безопасных соревнований мы используем мягкое напольное покрытие «ласточкин хвост», на котором юные спортсмены ставят первые рекорды. Всего в соревнованиях приняли участие почти 400 карапузов возрастом до 3 лет, а самому маленькому участнику недавно исполнилось 6 месяцев.

Создать комфортную спортивную атмосферу нам второй год помогает спортивная школа «Рекорд» и компания «AYASHI». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создать комфортную спортивную атмосферу нам второй год помогает спортивная школа «Рекорд» и компания «AYASHI».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забеги проходили в 6-ти возрастных категориях, чтобы все участники соревновались на равных, в каждой возрастной группе жюри определяли победителей, занявших 1, 2 и 3 место. Всего за победу в соревнованиях «Комсомольская правда» вместе с партнерами наградили 36 победителей. Подарочные пакеты весили больше, чем наши чемпионы: призы для самых шустрых карапузов подготовили компании «Фармленд», «Буарон», «Бибиколь», «Материа медика», «РУСЛАБ», «Uitra Family Fitness», «Барьерный риф», «Академия гимнастики» и «Союз-Игрушка»

Подарочные пакеты весили больше, чем наши чемпионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подарочные пакеты весили больше, чем наши чемпионы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В возрастной группе 7-9 месяцев призерами стали: Лепехин Глеб – 1 место, Алиев Вадим – 2 место, Шикишев Дмитрий – 3 место среди мальчиков. Кропанцева Ульяна заняла 1 место в забегах девочек, Честобаева Варвара – 2 место; Бабич Милла – 3 место.

Родители поддерживали своих малышей на первых спортивных дистанциях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители поддерживали своих малышей на первых спортивных дистанциях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди малышей 10-12 месяцев первыми к финишу пришли: Тельминов Матвей – 1 место; Лавров Никита – 2 место и Сизиков Аристарх – 3 место среди мальчиков. Чемпионки-девочки: Хомутова Аделина – 1 место, Стоякина Алиса – 2 место и Щелканова Варвара – 3 место.

В возрасте от 1 года до 1,5 лет самыми шустрыми оказались: Завьялов Михаил – 1 место среди мальчиков, Мартыненко Максимилиан – 2 место, Никифоров Матвей – 3 место. В группе девочек Чекмарева Алиса пришла первой, Пономарева Виктория заняла 2 место, а Гаврелюк Анастисия – 3 место.

Жюри и волонтеры были удивлены тому, как быстро бегают детишки в более старших возрастных группах. Забеги заканчивались за 10-15 секунд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жюри и волонтеры были удивлены тому, как быстро бегают детишки в более старших возрастных группах. Забеги заканчивались за 10-15 секунд.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В старших группах забеги проходили более стремительно. В группе от 1,5 до 2 лет Климов Степан занял 1 место с результатом в 0:07 секунд! Телегин Данил пришел вторым, а 3 место занял Игнатенко Мирослав. У девочек с результатом 0:08 секунд первой прибежала Шакирова Варвара, 2 место заняла Расковалова Вера, а 3 место – Старицына Арина.

Маленькие чемпионы и их семьи довольны первыми победами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленькие чемпионы и их семьи довольны первыми победами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драгун Тимофей пришел первым из мальчиков в возрастной группе от 2 до 2,5 лет, 2 место занял Алексеев Ярослав, а 3 место – Хабибрахманов Артем. Результаты у призеров отличаются на доли секунды! Фаворитками среди девочек стали: Бедулева Дарина – 1 место, Горских Лиза – 2 место, Бурова Варвара – 3 место.

В самой старшей группе от 2,5 до 3 лет победительницами среди девочек стали: Рыжая София – 1 место, Свяжина Елизавета – 2 место, Меньшикова Ксения – 3 место. В старшей группе мальчиков места распределились так: Ахмадьянов Марат – 1 место, Рогожин Егор – 2 место, Кондрашкин Федор.

Семья Кондрашкиных – наши постоянные участники, и в этом году как никогда довольны праздником и подарками: «Мы участвовали не первый раз и действительно вы большие молодцы, всё хорошо организовано, площадка выбрана отличная, развлечения для деток , спонсоры , призы. Отличные номинации даже для тех, кто не занял призовое место, например, «креативная семья», «малыш философ». Нас наградили как «многодетная семья» – очень неожиданно было!»

«Многодетную семью» в этом году выбирала компания «Акватор», а победители номинации получили электрический чайник с функцией ионизации воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Многодетную семью» в этом году выбирала компания «Акватор», а победители номинации получили электрический чайник с функцией ионизации воды.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно на «Карапузах» также вручается приз в номинации «Малыш-философ». Это номинация для тех малышей, которые предпочитают не спешить, вдумчиво смотрят на линию финиша и философски относятся к соревновательному процессу.

Медицинский центр «Инвитро» разыграл 3 комплекта подарков.

Медицинский центр «Инвитро» разыграл 3 комплекта подарков.

Ну и какой же праздник без торта? Сладкими партнерами соревнований стал кондитерский бренд «Бисквитный Двор». В ассортименте компании более 60 видов тортов и пирожных, но специально для 12-ти самых творческих семей в «Бисквитном дворе» приготовили авторские торты

12 уникальных тортов получили семьи, которые готовили костюмы, кричалки и собрали большие группы поддержки для юных спортсменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 уникальных тортов получили семьи, которые готовили костюмы, кричалки и собрали большие группы поддержки для юных спортсменов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из спортсменов в категории от 2 до 2,5 лет – Юрий, который представлял семью Праховых – в этом году участвовал уже третий раз! Конечно, мы рады, что детям и родителям нравится этот праздник, и стараемся готовить для всех достойные подарки. Подарочные пакеты участников были не намного меньше, чем у победителей, ведь мы поздравляли всех малышей с Днем защиты детей: абсолютно все участники уносили домой большую коробку печенья от «Реж-Хлеб», полезные каши Амалтея и молочными смесями из козьего молока от производителя уникального детского питания «Бибиколь», а «Комсомольская правда» вручала всем за волю к победе свежий номер детского развлекательного журнала «Ерошкина полянка».

Все участники получили большие коробки печенья в честь праздника.

Все участники получили большие коробки печенья в честь праздника.

Активное общение и большое количество событий обычно утомляют малышей, но на соревнованиях «Карапузы, на старт!» есть важный партнер, который отвечает за пополнение сил у маленьких спортсменов – это «Фруто Няня». Компания выпускает более 250 продуктов для детей раннего возраста, и многие из них можно было продегустировать на нашем семейном празднике.

Малыши радовались большому количеству воздушных шаров и аниматоров в ростовых куклах. Их развлекали плюшевый бобер от «Фармленда», коза от компании «Бибиколь». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малыши радовались большому количеству воздушных шаров и аниматоров в ростовых куклах. Их развлекали плюшевый бобер от «Фармленда», коза от компании «Бибиколь».Фото: Алексей БУЛАТОВ

В организации мероприятия «Комсомольской правде» уже второй год помогают волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа, это они встречали гостей на регистрации, помогали гостям размещать коляски и сориентироваться на площадке, а судьям помогали засекать результаты забегов и подводить итоги. А руководитель Регионального центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Татарева Светлана Викторовна вошла в состав точного и беспристрастного жюри соревнований.

Свердловский областной медицинский колледж уже стал постоянным партнером детских соревнований «Карапузы, на старт!».

Свердловский областной медицинский колледж уже стал постоянным партнером детских соревнований «Карапузы, на старт!».

Мы благодарны всем нашим гостям и партнерам и рады, что вместе мы делаем для наших детей такой яркий праздник и помогаем им приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. До встречи в следующем году!

ИСТОЧНИК KP.RU

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