В Екатеринбурге прошел III семейный праздник в честь Дня защиты детей «Карапузы, на старт!»

1 июня во Дворце игровых видов спорта прошли III открытые соревнования для малышей от 7 месяцев до 3 лет «Карапузы, на старт!» Мероприятие с каждым годом становится масштабнее, в это раз на площадке собралось почти 1200 гостей, из них 400 – карапузов-участников и 27 компаний-партнеров.

«Карапузы, на старт!» – это не только спортивные соревнования, но и яркий детский праздник. Вместе с партнерами «Комсомолка» подготовила для маленьких гостей и их родителей конкурсы, активности и подарки, чтобы на площадке никому не приходилось скучать.

Пока родители консультировались у сотрудников банка ВТБ по вопросам ипотеки, детки развлекались в большой игровой зоне «Волк и яйца».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достойный пример здорового образа жизни и физической активности нашим маленьким участникам показали ученики «Академии гимнастики» Екатеринбурга, которые выступили на церемонии открытия соревнований. А волонтеры Городского центра медицинской профилактики проводили для гостей зарядку в перерывах между забегами.

Академия гимнастики провела показательное выступление и организовала на площадке целый гимнастический комплекс, где малыши могли попробовать свои силы и научиться чему-то новому.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ребенок был очень рад принимать участие, были первый раз на таком мероприятии и сразу заняли второе место, очень довольны результатом! Очень жаль, что на следующий год не попадем по возрасту...» – рассказывает Юлия Свяжина, мама чемпионки в возрастной группе от 2,5 до 3 лет.

А семья Павловых с сыном Денисом, хоть и не стали победителями, но довольны волей к победе у своего спортсмена: «Мы тоже были в первый раз, правда побоялись и ничего не выиграли, но получили море впечатлений и удовольствий! Будем тренироваться и в следующем году обязательно еще поучаствуем». Так как Денис в этом году выступал в группе от 1,5 до 2 лет, то в следующем году еще успевает в самую старшую возрастную категорию, мы ждем!

Бренд подгузников Joonies организовали на площадке зону дополненной реальности. С помощью приложения для смартфонов можно было поиграть с виртуальным песиком Джуни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный партнер мероприятия – сервис поиска и доставки лекарств «Аптека.ру» – приготовил дипломы и подарки в каждой номинации: игрушки для детей и семплы для родителей.

Аптека.ру привезли для гостей и участников несколько коробок подарков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для родителей «Карапузы, на старт!» – это еще и возможность посетить консультации различных специалистов. Банк ВТБ консультировал молодые семьи по ипотечному кредитованию с государственной поддержкой для семей с детьми, в зоне активности частного лицензированного Детского сада №517 проходили консультации опытного учителя-логопеда.

Команда Детского сада № 517 проводила консультации учителя-логопеда и организовала физические активности для малышей.

Врач-диетолог ООО «Уралбиомед» консультировал родителей по лечебному питанию «Бифилин» с высоким содержанием бифидо-; и лактобактерий, без красителей, ароматизаторов и консервантов, который рекомендован детям с первых дней жизни. А Семейный центр медицинского сопровождения «Здоровая семья» проводил консультации врача-педиатра.

«ФрутоНяня» раздавала вкусные подарки всем желающим.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сине-желтые дорожки уже стали фирменным фоном соревнований «Карапузы, на старт!» Для организации безопасных соревнований мы используем мягкое напольное покрытие «ласточкин хвост», на котором юные спортсмены ставят первые рекорды. Всего в соревнованиях приняли участие почти 400 карапузов возрастом до 3 лет, а самому маленькому участнику недавно исполнилось 6 месяцев.

Создать комфортную спортивную атмосферу нам второй год помогает спортивная школа «Рекорд» и компания «AYASHI».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забеги проходили в 6-ти возрастных категориях, чтобы все участники соревновались на равных, в каждой возрастной группе жюри определяли победителей, занявших 1, 2 и 3 место. Всего за победу в соревнованиях «Комсомольская правда» вместе с партнерами наградили 36 победителей. Подарочные пакеты весили больше, чем наши чемпионы: призы для самых шустрых карапузов подготовили компании «Фармленд», «Буарон», «Бибиколь», «Материа медика», «РУСЛАБ», «Uitra Family Fitness», «Барьерный риф», «Академия гимнастики» и «Союз-Игрушка»

Подарочные пакеты весили больше, чем наши чемпионы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В возрастной группе 7-9 месяцев призерами стали: Лепехин Глеб – 1 место, Алиев Вадим – 2 место, Шикишев Дмитрий – 3 место среди мальчиков. Кропанцева Ульяна заняла 1 место в забегах девочек, Честобаева Варвара – 2 место; Бабич Милла – 3 место.

Родители поддерживали своих малышей на первых спортивных дистанциях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди малышей 10-12 месяцев первыми к финишу пришли: Тельминов Матвей – 1 место; Лавров Никита – 2 место и Сизиков Аристарх – 3 место среди мальчиков. Чемпионки-девочки: Хомутова Аделина – 1 место, Стоякина Алиса – 2 место и Щелканова Варвара – 3 место.

В возрасте от 1 года до 1,5 лет самыми шустрыми оказались: Завьялов Михаил – 1 место среди мальчиков, Мартыненко Максимилиан – 2 место, Никифоров Матвей – 3 место. В группе девочек Чекмарева Алиса пришла первой, Пономарева Виктория заняла 2 место, а Гаврелюк Анастисия – 3 место.

Жюри и волонтеры были удивлены тому, как быстро бегают детишки в более старших возрастных группах. Забеги заканчивались за 10-15 секунд.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В старших группах забеги проходили более стремительно. В группе от 1,5 до 2 лет Климов Степан занял 1 место с результатом в 0:07 секунд! Телегин Данил пришел вторым, а 3 место занял Игнатенко Мирослав. У девочек с результатом 0:08 секунд первой прибежала Шакирова Варвара, 2 место заняла Расковалова Вера, а 3 место – Старицына Арина.

Маленькие чемпионы и их семьи довольны первыми победами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драгун Тимофей пришел первым из мальчиков в возрастной группе от 2 до 2,5 лет, 2 место занял Алексеев Ярослав, а 3 место – Хабибрахманов Артем. Результаты у призеров отличаются на доли секунды! Фаворитками среди девочек стали: Бедулева Дарина – 1 место, Горских Лиза – 2 место, Бурова Варвара – 3 место.

В самой старшей группе от 2,5 до 3 лет победительницами среди девочек стали: Рыжая София – 1 место, Свяжина Елизавета – 2 место, Меньшикова Ксения – 3 место. В старшей группе мальчиков места распределились так: Ахмадьянов Марат – 1 место, Рогожин Егор – 2 место, Кондрашкин Федор.

Семья Кондрашкиных – наши постоянные участники, и в этом году как никогда довольны праздником и подарками: «Мы участвовали не первый раз и действительно вы большие молодцы, всё хорошо организовано, площадка выбрана отличная, развлечения для деток , спонсоры , призы. Отличные номинации даже для тех, кто не занял призовое место, например, «креативная семья», «малыш философ». Нас наградили как «многодетная семья» – очень неожиданно было!»

«Многодетную семью» в этом году выбирала компания «Акватор», а победители номинации получили электрический чайник с функцией ионизации воды.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно на «Карапузах» также вручается приз в номинации «Малыш-философ». Это номинация для тех малышей, которые предпочитают не спешить, вдумчиво смотрят на линию финиша и философски относятся к соревновательному процессу.

Медицинский центр «Инвитро» разыграл 3 комплекта подарков.

Ну и какой же праздник без торта? Сладкими партнерами соревнований стал кондитерский бренд «Бисквитный Двор». В ассортименте компании более 60 видов тортов и пирожных, но специально для 12-ти самых творческих семей в «Бисквитном дворе» приготовили авторские торты

12 уникальных тортов получили семьи, которые готовили костюмы, кричалки и собрали большие группы поддержки для юных спортсменов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из спортсменов в категории от 2 до 2,5 лет – Юрий, который представлял семью Праховых – в этом году участвовал уже третий раз! Конечно, мы рады, что детям и родителям нравится этот праздник, и стараемся готовить для всех достойные подарки. Подарочные пакеты участников были не намного меньше, чем у победителей, ведь мы поздравляли всех малышей с Днем защиты детей: абсолютно все участники уносили домой большую коробку печенья от «Реж-Хлеб», полезные каши Амалтея и молочными смесями из козьего молока от производителя уникального детского питания «Бибиколь», а «Комсомольская правда» вручала всем за волю к победе свежий номер детского развлекательного журнала «Ерошкина полянка».

Все участники получили большие коробки печенья в честь праздника.

Активное общение и большое количество событий обычно утомляют малышей, но на соревнованиях «Карапузы, на старт!» есть важный партнер, который отвечает за пополнение сил у маленьких спортсменов – это «Фруто Няня». Компания выпускает более 250 продуктов для детей раннего возраста, и многие из них можно было продегустировать на нашем семейном празднике.

Малыши радовались большому количеству воздушных шаров и аниматоров в ростовых куклах. Их развлекали плюшевый бобер от «Фармленда», коза от компании «Бибиколь».Фото: Алексей БУЛАТОВ

В организации мероприятия «Комсомольской правде» уже второй год помогают волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа, это они встречали гостей на регистрации, помогали гостям размещать коляски и сориентироваться на площадке, а судьям помогали засекать результаты забегов и подводить итоги. А руководитель Регионального центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Татарева Светлана Викторовна вошла в состав точного и беспристрастного жюри соревнований.

Свердловский областной медицинский колледж уже стал постоянным партнером детских соревнований «Карапузы, на старт!».

Мы благодарны всем нашим гостям и партнерам и рады, что вместе мы делаем для наших детей такой яркий праздник и помогаем им приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. До встречи в следующем году!