2019-06-04T14:14:46+03:00
Происшествия

Распылил в лицо баллончик: в Екатеринбурге газовики попали в больницу после попытки задержать лжеспециалиста

Мужчина обманом проник в квартиру пенсионерки и требовал с нее за ненужную работу 2000 рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Слесари получили сильные ожоги глаз и ушибыСлесари получили сильные ожоги глаз и ушибыФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Ну что, Лен, еще пять квартир и заканчиваем здесь, - обратилась слесарь «Екатеринбурггаза» Елена Тимофеева к напарнице Екатерине Шушариной.

Женщины даже не подозревали, что через несколько минут их рабочая смена прервется и их экстренно повезут в больницу.

Проверка оборудования на Советской, 15 была для газовиков плановой. Все проходило спокойно, Елена и Екатерина осматривали плиты, краны и вентили, где надо, проводили газовые работы, делали в документах пометки квартир, куда попасть сегодня не смогли.

Вычислить лжегазовика помогла бдительная соседка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вычислить лжегазовика помогла бдительная соседкаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вас сегодня аж трое. Это чтобы быстрее было? - подошла к слесарям старшая по подъезду.

- Нет, мы вдвоем, - удивленно ответили женщины.

Тогда-то бдительная жительница и рассказала, что к ее соседке постучался мужчина, представился сотрудником «Екатеринбурггаза» и принялся менять кран опуска над газовой плитой. За свои услуги он потребовал 2000 тысячи рублей, пригрозив, что в противном случае хозяйку оштрафуют на 5000.

Из больницы пострадавших женщин уже выписали, но они находятся на больничном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из больницы пострадавших женщин уже выписали, но они находятся на больничномФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Шушарина и Елена Тимофеева немедленно вызвали полицию, а сами побежали к доверчивой пенсионерке, впустившей лжегазовика. Застуканный врасплох мужчина, пытаясь сбежать, распылил в лицо женщинам газовый баллончик. Аферисту удалось скрыться, а слесарей в срочном порядке госпитализировали в 23-ю больницу с ожогами глаз и ушибами. Пострадали также хозяйка квартиры и старшая по подъезду. Все они написали заявление в полицию.

Специалисты призывают горожан не вестись только на спецовку человека, который настаивает на замене оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты призывают горожан не вестись только на спецовку человека, который настаивает на замене оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Фактически наши сотрудники предотвратили возможную трагедию. Ведь неизвестно, насколько профессионально установили бы этот газовый кран, - рассказывает начальник службы домовых сетей Производственного управления-2 АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Ковалева. - Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда после подобного вмешательства регистрируются утечки газа. Делают все наспех, лишь бы денег срубить. Полная неразбериха и с документами: в удостоверении у этого работника была указана одна фамилия, в абонентской книжке он пишет уже другую, чтобы уйти от ответственности.

Специалисты призывают горожан не вестись только на спецовку человека, который настаивает на замене оборудования. В случае сомнений можно позвонить по номеру «104» или в производственное управлении района и проверить личность пришедшего работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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